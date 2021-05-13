Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит.

«В эти благословенные праздничные дни, являющиеся для нашего народа символом гуманизма, милосердия, великодушия и благодарности, выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания», — отметил он.

В непростых условиях пандемии коронавируса «особенно важное значение имеют непреходящие ценности Рамазана — доброта и забота о ближних, всесторонняя поддержка тех, кто нуждается в помощи, совместное решение многих жизненных проблем», подчеркнул глава государства.

Отметив, что диалог с народом, обеспечение прав и интересов человека, в том числе свободы совести, подняты в стране на уровень государственной политики, президент остановился на задачах, стоящих перед Узбекистаном в культурно-гуманитарной сфере.

«Усиливающаяся и приобретающая всё более острый характер конкуренция на мировой арене, возникновение серьезных угроз стабильности общества требуют от всех нас быть особенно бдительными и чуткими, уделять приоритетное внимание воспитанию наших детей физически здоровыми и духовно зрелыми — гармонично развитыми личностями», — говорится в поздравлении.

«Исламская религия — это религия мира и дружбы, согласия и единства, знаний и просвещения. Мы никогда не должны забывать эту важную истину», — напомнил Шавкат Мирзиёев.

«Дорожить сегодняшней мирной и созидательной жизнью, укреплять царящую в нашем обществе атмосферу межнациональной и межконфессиональной толерантности, гражданского согласия, дружбы и взаимного уважения является первоочередным долгом для каждого из нас», — отметил он.

Президент процитировал известного узбекского просветителя Махмудходжу Бехбуди: «Чтобы полноценно жить в этом мире и быть равными другим народам, нам вместе с духовными ценностями необходимы светские знания и науки» — и сегодня не утратили своей актуальности.

«Следовательно, наряду с возвеличиванием наших духовно-нравственных устоев, национальной самобытности, мы должны уделять особое внимание освоению достижений современной науки, информационных технологий, востребованных самой жизнью, воспитывать молодое поколение в духе общечеловеческих ценностей», — призвал он.

Глава государства выразил уверенность, что «наши уважаемые улемы, имам-хатибы, родители, учителя и наставники, ветераны, широкая общественность в тесном взаимодействии ещё более активно и эффективно будут работать в данном направлении».