В Алмазарском, Мирабадском и Яккасарайском районах Ташкента проведут инвентаризацию земельных участков, зданий и сооружений, где расположены государственные органы и организации. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана от 11 мая «О мерах по ускоренному развитию сферы услуг».

Эти площади будут критически рассмотрены рабочей группой по обеспечению эффективного использования земельных площадей, зданий и сооружений, где расположены государственные органы и организации. Ее возглавляет вице-премьер по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.

По итогам рассмотрения рабочая группа внесет в Кабинет Министров предложения по их оптимизации в целях выделения субъектам предпринимательства для возведения объектов сферы услуг.

Кроме того, рабочей группе поручено принять меры по внедрению системы размещения государственных органов в зданиях субъектов предпринимательства на арендной основе с оптимизацией строительства зданий и сооружений в рамках программ развития социальной и производственной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, этим же документом предусмотрено создание в крупных городах, областных и районных центрах к 1 сентября торгово-развлекательных улиц.