В крупных городах, областных и районных центрах Узбекистана к 1 сентября будут созданы торгово-развлекательные улицы. На них предприниматели смогут работать круглосуточно. Об этом говорится в постановлении президента «О мерах по ускоренному развитию сферы услуг» от 11 мая.

В документе отмечается, что предприниматели имеют право на круглосуточную работу на торгово-развлекательных улицах при строгом соблюдении правил общественной безопасности.

Создание торгово-развлекательных улиц поручено хокимиятам областей и Министерству туризма и спорта при сотрудничестве с самими предпринимателями. На этих улицах места под объекты выездной торговли будут реализовывать бизнесу на основе электронного онлайн-аукциона.

Этим же постановлениям хокимиятам поручено оказать содействие инициативным предпринимателям в возведении в 2021—2023 годах в районах и городах дехканских рынков и торговых комплексов. Вместе с тем отменяется обязательное участие органов государственной власти на местах в уставном капитале вновь создаваемых дехканских рынков и торговых комплексов.

В апреле президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное сфере услуг. Он поручил создать в 28 городах и районных центрах с населением более 150 тысяч человек специальных улиц торговли и услуг. Глава государства сказал, что таким объектам «необходимо разрешить работать круглосуточно, не мешая людям».

Напомним, с октября 2019 года предприятия общественного питания и развлекательные объекты получили право работать круглосуточно при соблюдении ряда требований: наличие системы видеонаблюдения с возможностью хранения видео до 30 дней, достаточное освещение прилегающей к зданию территории и автостоянки, соблюдение норм шума в помещении или неиспользование музыки в ночное время, обеспечение средствами пожаротушения и медицинскими аптечками и другое.