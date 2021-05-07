В поселке Коштегирман Багдадского района Ферганской области 4 мая автомобиль Damas совершил наезд не девочку, которая от полученных травм скончалась на месте. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ферганской области.

Судя по опубликованным фотографиям, авария произошла рядом с детским садом. Неподалёку виден знак пешеходного перехода. В передней части автомобиля видна сильная вмятина, что может говорить о его большой скорости в момент наезда.





Следственное отделение при ОВД Багдадского района возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлёкшее смерть человека). Ведутся следственные действия.

В конце апреля в Алтыарыкском районе этой же области Damas насмерть сбил девятилетнюю девочку, в Мингбулакском районе Наманганской области от наезда Nexia скончалась девочка в возрасте пяти лет, а в Наманганском районе Damas сбил восьмилетнего мальчика.

За первые три месяца года в стране было зарегистрировано 1491 ДТП, в котором погибло 394 человека и 1168 получило телесные повреждения. 95 аварий произошло с участием детей.

ГУБДД ограничивается проведением разъяснительных бесед с жителями и призывами к участникам движения соблюдать правила. «Газета.uz» много раз писала, что Узбекистану необходимы решительные и комплексные меры по срочному сокращению смертности на дорогах.