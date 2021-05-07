В поселке Коштегирман Багдадского района Ферганской области 4 мая автомобиль Damas совершил наезд не девочку, которая от полученных травм скончалась на месте. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ферганской области.
Судя по опубликованным фотографиям, авария произошла рядом с детским садом. Неподалёку виден знак пешеходного перехода. В передней части автомобиля видна сильная вмятина, что может говорить о его большой скорости в момент наезда.
Следственное отделение при ОВД Багдадского района возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлёкшее смерть человека). Ведутся следственные действия.
В конце апреля в Алтыарыкском районе этой же области Damas насмерть сбил девятилетнюю девочку, в Мингбулакском районе Наманганской области от наезда Nexia скончалась девочка в возрасте пяти лет, а в Наманганском районе Damas сбил восьмилетнего мальчика.
За первые три месяца года в стране было зарегистрировано 1491 ДТП, в котором погибло 394 человека и 1168 получило телесные повреждения. 95 аварий произошло с участием детей.
ГУБДД ограничивается проведением разъяснительных бесед с жителями и призывами к участникам движения соблюдать правила. «Газета.uz» много раз писала, что Узбекистану необходимы решительные и комплексные меры по срочному сокращению смертности на дорогах.
Georg Lepzunski
Уважаемые чиновники из УБДД, сколько еще нужно смертей, чтобы вы начали, что то делать? Каждый день ДТП со смертельным исходом. Вы только фиксируете ДТП. Пользы от вас ноль!