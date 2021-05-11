Центр экономических исследований и реформ проанализировал изменения на рынке недвижимости в Узбекистане в апреле. По расчётам аналитиков, спрос на недвижимость вернулся к долгосрочной тенденции. Число сделок будет расти и ставить локальные рекорды на рынке, однако резкого роста цен не будет, говорится в исследовании, предоставленном «Газете.uz».

В апреле количество заключённых в стране договоров на недвижимость составило 20,8 тысячи, что на 2,5% больше, чем в марте. Рост по сравнению с апрелем 2019 года составил 28,1% (16,2 тысячи). Из-за коронавирусной пандемии в апреле 2020 года этот показатель упал до 2,1 тысячи.

Индекс изменения количества оформленных договоров купли-продажи недвижимости в апреле.

На Ташкент приходится более 30% рынка недвижимости. Число заключённых договоров купли-продажи недвижимости в столице в апреле составило 6,76 тысячи, что на 9,5% больше, чем в марте. При этом рост к аналогичному периоду 2019 года составил 83,4%. В апреле прошлого года этот показатель в столице снизился до 214 тысяч.

В региональном разрезе наиболее высокие годовые показатели темпа роста заключённых договоров с недвижимостью зафиксированы в Ташкенте (9,5%), Ферганской (9,4%), Сырдарьинской (5,9%) и Ташкентской (3,3%) областях. Показатель уменьшился в Сурхандарьинской (13,7%), Джизакской (9,9%) и Навоийской (8,4%) областях.

В первом квартале 2021 года ипотечные кредиты выделены на общую сумму на 1,5 трлн сумов. По состоянию на 1 апреля остаток ипотечных кредитов составил 29,4 трлн сумов, что на 7,1 трлн сумов (или на 31,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из них 455,5 млрд сумов (28,8% от общего объёма выданных ипотечных кредитов) приходится на Ташкент, 144,5 млрд сумов (9,1%) — на Андижанскую, 127,9 млрд сумов (8,1%) — на Ферганскую и 122,9 млрд сумов (7,8%) — на Сурхандарьинскую область.

Ипотечные кредиты, выданные в январе-марте.

Главным фактором увеличения объёмов стройки остаётся высокая потребность населения в жилье, отмечают эксперты. Одновременно с этим скачка цен на жильё не ожидается, поскольку правительством поставлена задача, чтобы стоимость квадратного метра жилья не превышала 4 млн сумов. Этого планируется достичь посредством обеспечения недорогих стройматериалов.

Реализация программы жилищного строительства также будет поддерживать строительный рынок, что придаст дополнительный импульс экономическому развитию в период постпандемии.