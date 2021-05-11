Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью детей и взрослых во время стрельбы в Казани.

«Глубоко потрясен и опечален вестью о трагическом событии — стрельбе в школе в городе Казани, повлекшей гибель ни в чем не повинных детей и взрослых», — говорится в послании.

«Мы решительно осуждаем этот чудовищный акт насилия, которому нет и не может быть никакого оправдания», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

«В этот тяжелый час весь многонациональный народ Узбекистана разделяет боль утраты вместе с народом России», — отметил он.

Шавкат Мирзиёев также выразил соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175. Погибло девять человек — семеро детей и двое взрослых, 21 человек получил ранения. Двое учеников находятся в крайне тяжелом состоянии. В Татарстане 12 мая объявили днём траура.

РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка РФ Анну Кузнецову сообщило, что нападавший также установил взрывное устройство в раздевалке. Его взрыв привёл к частичному обрушению стен. По счастливой случайности детей в этом месте не было.