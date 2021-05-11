Объединённый профсоюз работников Государственного налогового комитета и его территориальных подразделений отозвал исковое заявление, поданное в суд по гражданским делам на депутата Законодательной палаты Расула Кушербаева, сообщила пресс-служба ГНК.

Такое решение было принято по итогам встречи представителей профсоюза ГНК с парламентарием, на которой стороны обсудили возникшую ситуацию и отметили, что «у них единые цели и убеждения, то есть служба во благо развития страны и благополучия жизни населения». Принято решение не доводить дело до суда, говорится в заявлении комитета.

В конце апреля «Газета.uz» писала, что объединённый профсоюз ГНК подал в суд на депутата Расула Кушербаева. В заявлении комитета отмечалось, что в интервью Human.uz он оскорбил и безосновательно обвинил сотрудников налоговой службы. Профсоюз требовал возместить моральный ущерб в 4,6 млрд сумов.