Объединённый профсоюз работников Государственного налогового комитета и его территориальных подразделений отозвал исковое заявление, поданное в суд по гражданским делам на депутата Законодательной палаты Расула Кушербаева, сообщила пресс-служба ГНК.
Такое решение было принято по итогам встречи представителей профсоюза ГНК с парламентарием, на которой стороны обсудили возникшую ситуацию и отметили, что «у них единые цели и убеждения, то есть служба во благо развития страны и благополучия жизни населения». Принято решение не доводить дело до суда, говорится в заявлении комитета.
В конце апреля «Газета.uz» писала, что объединённый профсоюз ГНК подал в суд на депутата Расула Кушербаева. В заявлении комитета отмечалось, что в интервью Human.uz он оскорбил и безосновательно обвинил сотрудников налоговой службы. Профсоюз требовал возместить моральный ущерб в 4,6 млрд сумов.
Munavar Shukurova
"“Такое решение было принято по итогам встречи представителей профсоюза ГНК с парламентарием, на которой стороны обсудили возникшую ситуацию и отметили, что „у них единые цели и убеждения, то есть служба во благо развития страны и благополучия жизни населения““так все во благо народа, только у каждого своя служба и функция. У депутата защищать НАРОД УЗ.
Добрый комментатор
Объединённый профсоюз ГНК признал правоту депутата, и решил начать работать “во благо развития страны и благополучия жизни населения“. Извините, это новости из другой страны.
Ali Abdul Karim
Очень хорошее решение!!!
Андрей Андреев
Суд даже не принял бы заявление всвязи с тем что профсоюзный комитет не является определенным физическим лицом (личностью) -субьектом права о возмещении морального ущерба.