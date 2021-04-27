Объединённый профсоюз сотрудников Государственного налогового комитета и его территориальных подразделений подал исковое заявление в Шайхантахурский межрайонный суд по гражданским делам на депутата Законодательной палаты от УзЛиДеП Расула Кушербаева.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ГНК Узбекистана, причиной послужило интервью сайту Human.uz от 23 февраля, в котором парламентарий оскорбительно высказался о сотрудниках налоговой службы. В заявлении приводятся цитаты депутата:

«…обычный сотрудник или специалист налогового комитета то ли настолько не знает, зачем нужна накладная, то ли считает предпринимателей или людей настолько глупыми, что пытается увидеть накладную как доказательство правильности своих действий…» «…это подлость до такой степени, что налоговый сотрудник требует у предпринимателя даже накладную, спросил бы ещё, какой туалетной бумагой он дома пользуется…» «…налоговые органы работают по принципу, чтобы в любом случае выставить предпринимателя виновным…»

В заявлении комитета говорится, что действия Расула Кушербаева нанесли урон деловой репутации сотрудников налоговых органов.

В комитете напомнили о части 4 статьи 138 Налогового кодекса, согласно которой сотрудники могут требовать всю информацию, касающуюся высчитывания и уплаты налоговых сборов. Кроме того, в части 3 статьи 223 кодекса говорится, что отсутствие накладной или перевозка товаров по поддельным документам считается сокрытием налоговой базы.

В ГНК заявили, что согласно правилам этики депутата Олий Мажлиса депутат при высказывании о деятельности государственных и других органов не имеет права использовать грубые, оскорбительные слова и выражения, а также допускать безосновательные обвинения.

Комитет требует от Расула Кушербаева дать опровержение в СМИ и принести публичные извинения. Кроме того, от депутата требуется возместить моральный ущерб, нанесённый налоговым органам, в размере 4,6 млрд сумов. Эти деньги планируется направить в фонд «Саховат ва кумак» («Доброта и помощь»).

«Органы государственной налоговой службы не против свободы слова, наоборот, считаются одним из государственных органов, которые уделяют особое внимание открытости и прозрачности своей деятельности. Это регулярно подтверждают опросы и рейтинги, которые проводятся среди населения и представителей бизнеса. Но не стоит забывать, что за любые безосновательные мнения необходимо отвечать в установленном порядке, в рамках закона», — заявили в ГНК.