Объединённый профсоюз сотрудников Государственного налогового комитета и его территориальных подразделений подал исковое заявление в Шайхантахурский межрайонный суд по гражданским делам на депутата Законодательной палаты от УзЛиДеП Расула Кушербаева.
Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ГНК Узбекистана, причиной послужило интервью сайту Human.uz от 23 февраля, в котором парламентарий оскорбительно высказался о сотрудниках налоговой службы. В заявлении приводятся цитаты депутата:
«…обычный сотрудник или специалист налогового комитета то ли настолько не знает, зачем нужна накладная, то ли считает предпринимателей или людей настолько глупыми, что пытается увидеть накладную как доказательство правильности своих действий…»
«…это подлость до такой степени, что налоговый сотрудник требует у предпринимателя даже накладную, спросил бы ещё, какой туалетной бумагой он дома пользуется…»
«…налоговые органы работают по принципу, чтобы в любом случае выставить предпринимателя виновным…»
В заявлении комитета говорится, что действия Расула Кушербаева нанесли урон деловой репутации сотрудников налоговых органов.
В комитете напомнили о части 4 статьи 138 Налогового кодекса, согласно которой сотрудники могут требовать всю информацию, касающуюся высчитывания и уплаты налоговых сборов. Кроме того, в части 3 статьи 223 кодекса говорится, что отсутствие накладной или перевозка товаров по поддельным документам считается сокрытием налоговой базы.
В ГНК заявили, что согласно правилам этики депутата Олий Мажлиса депутат при высказывании о деятельности государственных и других органов не имеет права использовать грубые, оскорбительные слова и выражения, а также допускать безосновательные обвинения.
Комитет требует от Расула Кушербаева дать опровержение в СМИ и принести публичные извинения. Кроме того, от депутата требуется возместить моральный ущерб, нанесённый налоговым органам, в размере 4,6 млрд сумов. Эти деньги планируется направить в фонд «Саховат ва кумак» («Доброта и помощь»).
«Органы государственной налоговой службы не против свободы слова, наоборот, считаются одним из государственных органов, которые уделяют особое внимание открытости и прозрачности своей деятельности. Это регулярно подтверждают опросы и рейтинги, которые проводятся среди населения и представителей бизнеса. Но не стоит забывать, что за любые безосновательные мнения необходимо отвечать в установленном порядке, в рамках закона», — заявили в ГНК.
Слава
Как много у ГНК времени свободного и потом в ГНК забыли, что они не частное лицо. Многое берут на себя. Кто-то считает ГНК своей частной конторой?
Комил Рахманкулов
А почему 4,6 млрд сумов моральный ущерб? Судья если спросит, надо будет обосновать.
Ну а вообще, моральный ущерб конечно как всегда идет доп опция, его никто не будет возмещать. Наверное придут к обрюдному соглашению как было до этого в других таких случаях.
Да и еще я не знаю, не вырвано ли из контекста речь
Jamik Mirzaakhmedov
Руки прочь от Расула Кушербаева, что правда глаза заколола? Времена поменялись уважаемые налоговики, теперь нужно работать, и принимать критику нормально!
Джамал Мирзаев
Расул вперед!!!
alex fox
Налоговая раскатала губу. Если и суд встанет на их сторону, то получат максимум 5 брв
Шерзод Гулямов
4.6 миллиарда сумов. Либо мы чегото не знаем либо вы ГНК)
R. Lewine
Правда глаза колит.
Вазген Ксеракопян
А что, на депутатов можно в суд подавать? Они же вроде неприкасаемые.
Азиз Азиз
Правильно сказал Кушребаев по тому что он знает что происходит в низу нологовые органы без предоставления доказательств сняли денги от предпрениматалей. Без суда и дознания. Новый Налоговый Кодекс вообще не работает или налоговики не хотят читать. С 1 го предпренимателя минимум 30 млн. Сняли таких 10000 предпринимателей. Ч. 8 Ст. 14 НК РУз гласит если налогоплательщик не согласен вопрос решается в суде по иску налоговых органов а сейчас набарот налоговики сняли деньги без суда, предпрениматель бегает и доказавает свою провоту. Камеральный отдел вообще не дает работать не кому они каждую неделю пишут шаблонные письма всем предпринимателям и надо отвечат каждый письмо, не ответиш в срок снимут деньги звониш спрашиваеш отвечают тупа мы такие письма отправили всем. И как в таких условиях работать !!! Вы сами первую очередь теневую экономику создаете не даете работать законно..
Дильфуза Исамухамедова
Кушербаев сказал правду, он раскрыл суть надоговиков
Дильфуза Исамухамедова
Я видела это выступление, многое вырвано из контекста.
Azimov Mirikjan
Кого-то разорить и передать на благотворительность? А почему Профсоюз просто так от своего кармана не может пожертвовать
Зинкевич Валентина Владимировна
Ни одного оскорбительного выражения я не увидела! Это раз, а два — какая будет команда, таково будет и решение!