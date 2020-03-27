Генеральная прокуратура Узбекистана привлекла к административной ответственности трех граждан за загрязнение канала Бозсу строительным мусором, сообщила пресс-служба ведомства.

Житель махалли Октепа Юнусабадского района У. А. (1964 г. р.) решил разбить сад на заднем участке дома, прилегающем к каналу Бозсу. Чтобы расширить территорию для будущего сада хозяин дома попросил водителя грузовика HOWO Ф. М. заполнить край канала.

Ф. М. и водитель ЗИЛ М. Х. привезли строительные отходы и стали сбрасывать их на склон канала Бозсу, загрязняя водную среду, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Видео, на котором запечатлен процесс, опубликовал канал «Эффект Макаренко».

«Заказчик» и оба водителя грузовиков привлечены к административной ответственности по статьям 72 (нарушение правил охраны водных ресурсов) и 91 (нарушение природоохранных требований при сборе, транспортировке, размещении, обезвреживании, хранении, утилизации, переработке, реализации промышленных, бытовых и иных отходов) Кодекса об административной ответственности.

Каждому из нарушителей назначен штраф в размере 5 базовых величин — 3345000 сумов. Кроме того, прокуратура привлекла правонарушителей к расчистке канала.