В Алмазарском районе Ташкента 20 апреля была задержана Н. Рашидова (1995 г. р.), обвиняемая в мошенничестве. Женщина организовала в интернете сбор средств якобы для лечения тяжелобольных детей, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Расследование установило, что Н. Рашидова скачала из интернета фотографии ребёнка, скончавшегося в феврале этого года в Украине от опухоли головного мозга, и ещё двух неустановленных детей.

Женщина разместила объявления о сборе средств, в которых утверждала, что это её дети — Азимжон Абдурауф угли Камилов, Гулирано Машгулотова и Мухаммадали Мансуржон углы Маъруфжонов, которые серьезно больны, на лечение понадобится от 10 до 20 тысяч долларов.

Деньги она собирала на банковские карты с номерами 8600…5611 и 8600…4430. Граждане переводили разные суммы — от 5000 до 1 млн сумов, отмечается в сообщении.

Следственный отдел при УКД ОВД Алмазарского района 6 мая возбудил в отношении Н. Рашидовой уголовное дело в соответствии с пунктом «б» части 3 статьи 168 (мошенничество, совершённое повторно или опасным рецидивистом) Уголовного кодекса, ведется предварительное следствие.