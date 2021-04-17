Колония «Жаслык» в Каракалпакстане продолжает частично работать, там находятся около ста лиц, осужденных к пожизненному заключению. Об этом в интервью Kun.uz сообщил руководитель Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов.

Сообщения о возможном продолжении работы учреждения специалист объяснил тем, что «люди привыкли скрывать проблемы на протяжении многих лет». Он подчеркнул, что постановление президента о ликвидации колонии было большим событием, но «нужно обратить внимание на другую сторону вопроса».

«Президент [тогда] сказал, что скоро закроем, но имеющиеся условия не были готовы к этому. Потому что в „Жаслыке“ были пожизненно заключенные. Их нельзя было перевести в первую попавшуюся тюрьму, так как для таких заключённых должны быть немного другие условия. В этом вопросе и мировые стандарты другие. Пожизненно заключённые должны содержаться в отдельной зоне. Когда президент объявил о закрытии „Жаслыка“, такие зоны ещё не были готовы», — пояснил Абдурахмон Ташанов.

Он предположил, что, «возможно, президенту доложили, что всё решено, проблем не будет».

«Но у заключённых, которые содержатся там, есть родственники, они постоянно бывают на встречах. Несколько родных заключённых обратились к нам. Мы не спешили сообщать о неполном закрытии „Жаслыка“, о содержании там около ста пожизненно заключённых, навели справки, спросили», — сказал глава «Эзгулик».

Со ссылкой на источники в системе исполнения наказания (, Ташанов подчеркнул, что для пожизненно заключённых и лиц, совершивших особо тяжкие преступления, в Кызылтепинском районе Навоийской области строится современная тюрьма, соответствующая мировым стандартам (эту информацию также подтвердил источник «Газеты.uz» в правоохранительных органах).

«Когда эта тюрьма будет готова, туда переведут оставшихся в „Жаслыке“ заключённых. Это нормальное явление. Но неправильно скрывать это или стыдиться этого, паниковать, заявляя: „Сказали тогда, что закрылась, если узнают, что не полностью закрыта, будем выглядеть лжецами“», — подчеркнул специалист и добавил, что не стоит переживать лишний раз по этому поводу.

Спецколония по исполнению наказания №19 МВД Каракалпакстана, построенная в 1999 году в посёлке Жаслык в Кунградском районе, должна быть ликвидирована на основе постановления президента от 2 августа 2019 года. Тогда министр внутренних дел Пулат Бобожонов сообщал, что это учреждение рассчитано на 1100 мест.

«В настоящее время там содержатся 395 осужденных, из них 10% были привлечены к уголовной ответственности за религиозный экстремизм», — заявлял министр.