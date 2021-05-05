В среду в аэропорту Ташкента приземлился шестой по счёту самолёт Boeing 787−8 Dreamliner, приобретённый авиакомпанией Uzbekistan Airways. По авиационной традиции лайнер встретили водным салютом из брандспойтов пожарных машин.





Самолёт, получивший регистрационный номер UK78706, совершил прямой перелёт длительностью 12 часов 9 минут из Эверетта (штат Вашингтон, США), где находится сборочное производство корпорации Boeing. Его пилотировал экипаж Uzbekistan Airways.

Борт был собран в декабре 2019 года, его поставка ожидалась в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса она была отложена на текущий год, сообщил представитель Uzbekistan Airways. Вместимость салона — 270 пассажиров, в том числе 24 места — в бизнес-классе.





Как рассказал журналистам командир воздушного судна Руслан Алмамедов, экипаж прибыл в США неделю назад для проведения тестовых полётов и проверки всех механизмов лайнера. Затем с участием посла Узбекистана в США Джавлона Вахабова была осуществлена приёмка самолёта.





«Это был не обычный рейс, — отметил временный поверенный в делах США в Узбекистане Алан Мельцер. — Самолёт доставил медицинское оборудование на сумму около 3 млн долларов для людей Каракалпакстана, предназначенное для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Кроме того, компания Boeing для этой же цели передала пожертвования в сумме 100 тысяч долларов наличными».





Как уточнили в пресс-службе Uzbekistan Airways, это третий гуманитарный рейс, организованный совместно с Boeing, два предыдущих были осуществлены в 2016 году. В состав груза, предоставленного благотворительной организации Project C.U.R.E., вошли больничные койки, матрасы и инвалидные коляски.





Uzbekistan Airways начала коммерческую эксплуатацию «Дримлайнеров» в сентябре 2016 года, став первым заказчиком Boeing 787 в Центральной Азии. Два первых лайнера прибыли в 2016 году, третий — в 2018 году, ещё два — в 2019 году. Таким образом, Boeing завершил заказ по поставке самолётов этого типа отечественной авиакомпании.

«Дальность хода и топливная экономичность самолётов семейства Boeing 787 Dreamlier позволят Uzbekistan Airways гибко выстраивать маршрутную сеть и подготовиться к будущему росту после окончания кризиса на рынке гражданской авиации», — сообщили в авиакомпании.

На днях президент Узбекистана подписал постановление об ускорению процессов трансформации Uzbekistan Airways. Документом предусмотрены возврат лизингодателю и продажа самолётов Boeing 757, а также продажа Boeing 767. Кроме того, планируется взять в аренду два Airbus A321neo LR (дальнемагистральные) и три A321neo и переоборудовать четыре A320 в экономкласс.