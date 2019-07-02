Флот Национальной авиакомпании Узбекистана пополнился пятым самолетом Boeing 787−8 Dreamliner. Новый лайнер прибыл в международный аэропорт Ташкента вечером 2 июля, выполнив беспосадочный полет из Сиэтла длительностью 12,5 часов.

Самолет пилотировал экипаж «Узбекистон хаво йуллари»: пилот-инспектор Летного комплекса НАК Иосиф Зак и командир Boeing 787 Малик Ахмедов. По авиационной традиции лайнер встретили водным салютом из брандспойтов пожарных машин.





Как сообщила пресс-служба перевозчика, до прибытия в Ташкент самолет прошел летные и наземные испытания на аэродроме компании Boeing в Эверетте. Специалисты НАК из числа летного и технического персонала осуществили приемку пятого «Лайнера мечты». Во время тестовых полетов были проверены все механизмы авиалайнера и отработаны необходимые процедуры.





На самолете, получившем регистрационный номер UK78705, установлены турбовентиляторные реактивные двигатели GEnx-1 В компании GE Aviation, обеспечивающие низкий уровень шума, минимальный уровень выброса СО2 в атмосферу и лучшую топливную эффективность.

Лайнер рассчитан на перевозку 246 пассажиров, в том числе 24 в бизнес-классе и 222 в эконом-классе.





Он стал четвертым самолетом авиакомпании (включая А320neo), на котором имеется станция спутниковой связи для широкополосного доступа в интернет. Провайдером связи на борту и поставщиком системы развлечений в полете является Panasonic Avionics Corporation.

Национальная авиакомпания начала коммерческую эксплуатацию «Дримлайнеров» в сентябре 2016 года, став первым заказчиком Boeing 787 в Центральной Азии. В портфеле заказов НАК — еще один лайнер данного типа.