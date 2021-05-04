Правительство Узбекистана и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 30 апреля подписали меморандум о взаимодействии. Документ был подписан в рамках визита в Казань делегации Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым для участия в заседании Евразийского межправительственного совета в качестве государства-наблюдателя, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Меморандум нацелен на развитие торгово-экономического взаимодействия между Узбекистаном в качестве государства-наблюдателя и ЕЭК.

В документе также предусматривается сотрудничество по обмену информацией в таких направлениях, как таможенное и техническое регулирование, защита прав потребителей, обращение лекарственных средств и медицинских изделий, транспорт, энергетика, промышленность и агропромышленный комплекс, интеллектуальная собственность и других секторах экономики.

«Меморандум не является международным договором и не налагает на Узбекистан и ЕЭК финансовых и юридических обязательств», — подчёркивается в сообщении.

Стороны для успешной реализации указанных положений меморандума также приняли план мероприятий на 2021−2023 годы, включающий конкретные сроки организации консультаций и обмена делегациями.