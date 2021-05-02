1 мая в Узбекистане отмечается день фонтанов. В этот день в Ташкенте после реконструкции запущен большой фонтан на площади Мустакиллик (Независимости).





Один из самых известных символов города, расположенный рядом со зданиями Кабинета министров и Администрации президента (бывшее здание Сената), всегда пользовался большой популярностью у жителей и гостей Ташкента. После реконструкции здесь вновь можно прогуливаться прямо под брызгами воды.





Дно фонтана выложено мозаикой, обновлена мраморная облицовка, пространство по периметру покрыто новой плиткой, а по краям фонтана установлены скамейки и урны. Ночью фонтан освещают специальные фонари. С двух сторон бассейна фонтана появились заезды в подземную парковку.





Директор ГУП «Тошкент фаввораси» Азамат Ахунжанов в интервью корреспонденту «Газеты.uz» рассказал, что обновлением фонтана занимались «Тошкент фаввораси», хокимият Ташкента и строительное объединение «Трест-12».





«Если раньше для бассейна фонтана использовалось 10 тысяч кубометров питьевой воды, то сейчас этот объём сокращён до 2000, и установлена система очистки воды. Это значит, что он наполняется один раз и работает с системой очистки воды до конца сезона. Раньше мы меняли 10 тысяч кубометров воды 3−4 раза за сезон. Тогда расходовалось много воды», — отметил он. Также установлены современные водяные насосы.





«Газета.uz» писала, что капитальный ремонт фонтана, построенного более полувека назад, начался в июне 2019 года. Завершить его планировалось в том же году.