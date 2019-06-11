В Ташкенте начат капитальный ремонт большого фонтана на площади Мустакиллик (Независимости). Об этом сообщила пресс-служба хокимията столицы, которая опровергла информацию, что фонтан будет разрушен.

Один из самых известных символов города расположен рядом со зданиями Кабинета Министров и раньше пользовался большой популярностью среди жителей и гостей Ташкента.

«Фонтан не реставрировался со времени его постройки — а это больше 50 лет. На сегодняшний день в нем имеются трещины, которые могут стать причиной попадания воды в линию метрополитена под ним», — говорится в сообщении.

«Кроме того, фонтан потребляет в 8 раз больше электроэнергии, чем необходимо. Мы делаем его более энергосберегающим», — отметили в администрации города.

Ожидается, что обновленный фонтан будет снова запущен к концу текущего года. Ранее были реконструированы фонтаны, размещенные на другой стороне площади.