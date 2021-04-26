Ожидается открытие перекрытой на долгое время эстакады, ведущей на второй этаж Ташкентского международного аэропорта. Соответствующие планы были озвучены в ходе презентации президенту Шавкату Мирзиёеву трансформации компаний Uzbekistan airways и Uzbekistan airports, сообщил на брифинге 26 апреля пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Как отметил представитель президента, это облегчит доступ пассажиров к аэропорту.

Ранее глава Uzbekistan Airports Ранохон Джураева анонсировала программу реконструкции аэровокзала Ташкента на 2021−2022 годы. Его пропускная способность повысится в 2 раза (с 600 до 1200 пассажиров в час), Будут увеличены зоны для инвестиционной деятельности, для отдыха пассажиров, общественного питания, зоны ожидания пассажиров. «И, конечно, обеспечим нормальный доступ на вылет и на прилёт», — подчеркнула она.





Напомним, что уже два десятилетия (после терактов 1999 года в Ташкенте) встречающие и провожающие не имеют доступа в здание терминалов столичного аэропорта и вынуждены находиться на улице в любую погоду. Если в международном аэропорту для ожидающих сооружены навесы, то перед терминалом местных авиалиний люди стоят под открытым небом.