Генеральное консульство Казахстана открылось в Самарканде. Указ об этом подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в прошлом году, сообщило ИА «Дунё».

Учреждение разместилось по адресу: улица Ялантуш Баходир, 52А.

В качестве консульских округов определены Самаркандская, Бухарская, Джизакская, Сурхандарьинская, Кашкадарьинская области, а также Каракалпакстан.

Консульство будет выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.

В марте в Самарканде также открылось генконсульство Турции.