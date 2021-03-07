Генеральное консульство Турции открылось на улице Пушкина, 4 в Самарканде, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе областной администрации.

В торжественная церемонии открытия 7 марта приняли участие вице-премьер Азиз Абдухакимов, министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, хоким Самарканда Эркинжон Турдимов и другие.

Консульство будет выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между Турцией и Узбекистаном.





Визит главы МИД Турции в Узбекистан продолжится до 9 марта. Турецкая делегация примет участие во втором заседании группы по планированию совместной стратегии под председательством глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и Турции.

Открытие генконсульства Турции в Самарканде было предусмотрено постановлением Кабинета министров от 18 августа 2020 года. Документ предусматривает расширение технической помощи правительства Турции Узбекистану. Турецких экспертов будут привлекать к работе над улучшением управления объектами инфраструктуры здравоохранения, укреплением нормативно-правовой базы в сфере сейсмологии, внедрением международных стандартов в сферу строительства дорог и придорожной инфраструктуры, а также трансфером лучших решений и технологий Турции в сфере электронного правительства.

Новый посол Турции Олган Бекар ранее приступил к работе.

В Узбекистане в 2020 году наибольшее количество компаний открыла Турция. Согласно данным Государственного комитета республики, в течение прошлого года в стране запустили бизнес 305 турецких предприятий (всего открылось 1715 иностранных компаний). Следом идёт Россия, которая представлена 265 новыми предприятиями, а также Китай — 147.

На 1 февраля 2021 года количество действующих предприятий в Узбекистане с турецким капиталом составляет 1611. На первом месте — Россия (2113), втором — Китай (1812).

По итогам прошлого года Турция стала пятым крупнейшим торговым партнёром Узбекистана — 2,1 млрд долларов (экспорт — $1 млрд, импорт — $1,1 млрд).