Предприятие «Ташкентский метрополитен» опубликовало итоги расследования остановки поезда, произошедшего накануне.

Как говорится в сообщении, машинист электропоезда, следовавшего по Чиланзарской линии в направлении «Буюк ипак йули» — «5-бекат», на перегоне между станциями «Миллий бог» и «Новза» совершил экстренную остановку для предотвращения внештатной ситуации.

«Он заметил, что впереди, на пути следования, токоприёмник, питающий подвижные составы от контрактного рельса, искрит. Согласно инструкции машинист остановил движение поезда, т. к. при данном дефекте движение состава недопустимо. Машинист оперативно сообщил об этом диспетчеру, линия была обесточена, и все пассажиры с данного поезда были эвакуированы на станцию „Новза“», — отмечается в сообщении.

Инцидент произошёл в среду около 17:50. Движение поездов продолжилось в ограниченном режиме — на отдельных участках по одному пути. Неполадки были устранены в тот же день, к утру четверга поезда начали курсировать по графику.