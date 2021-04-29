Депутат Законодательной Палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев в интервью проекту Alter Ego в очередной раз заявил, что народ Узбекистана готов к выборам основных должностных лиц государственных органов.

«Во-первых, я бы сделал назначение основных должностных лиц через выборы. Назначение прокурора, судей на местах, начальник милиции, как у нас называют. Если бы пришлось, то министров тоже через открытый конкурс», — заявил он.

«[Люди] готовы. Люди же выбирают президента, люди же выбирают депутата. Президент — лидер страны, у него есть отдельная политическая воля, он направляет и так далее. Если такого человека без ошибки народ выбирает, то почему народу нельзя доверять, что они смогут нормально других лиц выбрать», — добавил парламентарий.

В феврале Расул Кушербаев отметил, что не согласен с мнением, что народ не готов к выборам хокимов. «Не готовы те, кто даёт разрешение», — говорил он.

В марте президент Шавкат Мирзиёев заявил, что «мы даже председателя махалли не можем справедливо избрать», а потом добавил, что «внедрять выборы в среду, к которой не готово общество, — это предательство».

Сейчас хокимы областей и Ташкента назначаются и освобождаются от должности президентом после утверждения соответствующим кенгашем народных депутатов. При этом кандидатуру предлагает президент — после консультаций с каждой из представленных в кенгаше партийных групп. Хокимы районов и городов назначаются и освобождается от должности хокимами области (хокимы районов Ташкента — хокимом города) и утверждается соответствующим кенгашем.