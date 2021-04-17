Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 17 апреля провёл расширенное заседание Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Заместитель министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев сообщил, что ежедневно в Узбекистане от коронавируса прививаются 40−50 тысяч человек (всего 1−16 апреля — 369,9 тысяч человек).

Он предложил через махаллинские комитеты усилить охват вакцинацией граждан в возрасте 65 лет и старше, а также постепенно начать вакцинацию учителей, воспитательниц дошкольных учреждений, граждан с хроническими заболеваниями (18−65 лет).

«До конца месяца российская вакцина „Спутник V“ присоединится к вакцинации в Узбекистане. По нашей стратегии мы изначально планировали три вакцины. К концу месяца ожидается поставка ещё 1 миллиона доз китайской вакцины. Договор уже заключён, деньги оплачены, все вопросы, включая авиарейсов определены», — заявил премьер-министр.

Объём первой поставки «Спутника V» в страны составит 300 тысяч доз.

Абдулла Арипов отметил, что Узбекистан изначально запланировал приобретение нескольких вакцин «для диверсификации и обеспечения безопасности».

«Если кто-то [из производителей вакцин] не сможет поставить, то поставит другой. Президент изначально определил это и заявил, что не нужно полагаться только на одного поставщика и думать о получении [вакцины] из нескольких источников с учётом дефицита вакцин. Всё получается так, поэтому мы вели переговоры с несколькими производителями», — отметил он.

По его словам, в рамках утверждённого графика Узбекистан в мае получит следующую партию вакцины AstraZeneca.

«Газета.uz» рассказывала, что в Узбекистане с 18 апреля усиливаются карантинные ограничения. В стране также выявлен южноафриканский штамм COVID-19.

Напомним, в середине февраля Узбекистан сертифицировал и одобрил для массового применения вакцину «Спутник V», разработанную российским научным центром имени Гамалеи.