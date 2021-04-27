Юсуп Кабулжанов назначен советником министра по вопросам информационной политики, пресс-секретарём и официальным представителем МИД Узбекистана, сообщила пресс-служба МИДа.

На этом посту он сменил Авазбека Ходжиметова, который работал пресс-секретарём МИДа с марта 2020 года.

Юсуп Кабулжанов на дипломатической службе с 2009 года. В 2009—2016 годах был вторым секретарём, первым секретарём пресс-службы МИДп, заместитель директора ИА «Жахон» при МИДе.

В 2016—2018 годах возглавлял Управление по культурно-гуманитарным связям МИДа. В 2018—2021 годах работал генеральным консулом Узбекистана в Новосибирске (Россия).