Авазбек Жаббаркулович Ходжиметов назначен начальником Управления по связям с общественностью и средствами массовой информации — пресс-секретарем Министерства иностранных дел, сообщила пресс-служба МИДа.

Ранее эту должность с апреля 2011 года занимал Адилбек Каипбергенов.

Авазбек Ходжиметов (1974 г. р.) окончил Ташкентский государственный институт востоковедения и Высшую школу стратегического анализа и прогнозирования. Карьеру начинал в информационном агентстве «Жахон» при МИДе. Работал пресс-аташе в посольстве Узбекистана в Великобритании (2004−2007), а также в Управлении по делам ООН и международных организаций МИД (2007−2009).

Занимал ответственные должности в аппарате президента (2009−2015). Возглавлял Координационно-аналитический центр международного сотрудничества и безопасности (2015−2016). Работал пресс-секретарем президента (2016), начальником информационно-аналитического сектора пресс-службы президента (2017−2019), а также первым заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента (2019).