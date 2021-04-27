Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) подготовил Индекс активности банков за I квартал (есть у «Газеты.uz».). В нем участвует 31 коммерческий банк Узбекистана.

Индекс разработан самим ЦЭИР для 31 коммерческого банка страны и обновляется ежеквартально «в целях регулярной оценки доли частного сектора в банковских активах, а также эффективности реформ и трансформационных процессов в банковском секторе».

При расчете индекса использовались показатели банков по следующим направлениям:

финансовое посредничество;

финансовая доступность;

достаточность капитала;

качество активов;

эффективность управления;

доходность;

ликвидность.

В ЦЭИР отметили, что в 2018 году дистанционными банковскими услугами воспользовались свыше 4000 физических лиц, а по состоянию на 1 января 2021 года их число достигло почти 14 тысяч, что, как отмечают в центре, говорит о значительном увеличении охвата использования цифровыми технологиями в банковской сфере.

По состоянию на 1 марта 2021 года активы банковской системы Узбекистана составили 366,2 трлн сумов (рост по сравнению с 1 марта 2020 года составил 31,3%), обязательств — 306,6 трлн сумов (рост — 38,3%), капитала — 59,5 трлн сумов (рост — 12,4%). В настоящее время в банковской системе работает свыше 55 тысяч человек.

Банки были разделены на две группы — крупные и малые. Рейтинг составлен отдельно для каждой из групп.

Рейтинг активности крупных банков за I квартал 2021 года





Среди 17 крупных банков по-прежнему лидерство за собой сохраняет «Капиталбанк», удерживая его со II квартала прошлого года. Высокие результаты по достаточности капитала, доходности и качеству управления позволили «Капиталбанку» прочно закрепить свои позиции в общем рейтинге.

В частности, соотношение срочных депозитов банка к общей сумме кредитов составили 78%. Доля средств, полученных от других банков и финансовых институтов? составила 3,5%. Несмотря на то, что доля средств, полученных от государства (Министерства финансов, Фонда реконструкции и развития Узбекистана) выросла на 0,8% по сравнению с IV кварталом 2020 года и составила 1,3%, в структуре обязательств банка этот показатель продолжает оставаться одним из самых низких.

«Трастбанк» поднялся на две позиции в общем рейтинге по сравнению с IV кварталом 2020 года и занял второе место в рейтинге. Таким образом, этот банк становится одним из ведущих по достаточности капитала, качеству управления, доходности и ликвидности. В частности, коэффициент покрытия ликвидности в 5,2 раза превышает норму, установленную Центральным банком.

«Алокабанк» сохранил за собой третье место в общем рейтинге как один из крупнейших банков с государственной долей. Этот банк показал хорошие результаты по финансовому посредничеству, достаточности капитала и качеству активов. Доля срочных депозитов банка в общем объеме кредитов составила 56%, что выше, чем у других банков с участием государственной доли. При этом доля депозитов и кредитов от других банков и финансовых учреждений в общих обязательствах «Алокабанка» составила 26%, а доля заимствований от государства — 11%, что ниже, чем средние показатели (17%) банковской системы.

В общем рейтинге наибольший рост в I квартале показали «Микрокредитбанк» и «Узпромстройбанк», улучшив свои показатели на четыре пункта по сравнению с IV кварталом прошлого года.

Рейтинг активности малых банков I квартал 2021 года





Тройка лидеров в общем рейтинге активности 14 малых банков Узбекистана в I квартале 2021 года осталась без изменения по сравнению с IV кварталом 2020 года. Индекс возглавили «Даврбанк», «Зираатбанк» и «Универсалбанк».

По финансовой доступности «Даврбанк и «Универсал банк» продемонстрировали наиболее высокие результаты. «Зираатбанк» стал одним из лидеров по достаточности капитала и качеству управления.

Детальный анализ будет опубликован следующем номере журнала «Экономическое обозрение». Получить полный отчет, который содержит методологию и детальную информацию об исследовании можно по запросу в Центр экономических исследований и реформ (телефон: 78−150−02−02, электронная почта: k.khamidov@cerr.uz).