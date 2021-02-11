Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) подготовил Индекс активности банков Узбекистана за IV квартал 2020 года (есть у редакции «Газеты.uz»).

Индекс разработан самим ЦЭИР для 31 коммерческого банка страны и обновляется ежеквартально «в целях регулярной оценки доли частного сектора в банковских активах, а также эффективности реформ и трансформационных процессов в банковском секторе».

При расчете индекса использовались показатели банков по следующим направлениям:

финансовое посредничество;

финансовая доступность;

достаточность капитала;

качество активов;

эффективность управления;

доходность;

ликвидность.

По состоянию на 1 декабря 2020 года активы банковской системы Узбекистана составили 366,1 трлн сумов, обязательства — 307,8 трлн сумов и капитал — 58,4 трлн сумов. В настоящее время в банковской системе работает 55274 человека.

Банки были разделены на две группы — крупные и малые банки. Для каждой из этих групп был отдельно составлен рейтинг.

Среди 17 крупных банков лидирует «Капиталбанк», на втором месте — Hamkorbank, на третьем — «Алокабанк».

Индекс активности крупных банков





Первое место «Капиталбанку» обеспечили высокие результаты по финансовому посредничеству, качеству активов и ликвидности. В частности, соотношение срочных депозитов банка к общей сумме кредитов составило 85%. Кроме того, доля средств, полученных от других банков и финансовых институтов, составляет 3%, а доля средств, полученных от государства, — 0,5% в структуру обязательства банка, что является одним из самых низких показателей.

Однако исследователи ЦЭИР отмечают, что рейтинг достаточности капитала указывает на то, что показатели «Капиталбанка» в этой области близки к минимальным требованиям, установленным Базельским комитетом.

Hamkorbank признан лидером по финансовой доступности. Это связано с тем, что количество юридических и физических лиц, получающих кредиты на один филиал банка, относительно велико. Хамкор банк также входит в пятерку крупнейших банков с точки зрения доходности и ликвидности.

«Тем не менее, результаты рейтинга банка по качеству активов показывают, что особое внимание следует уделять уменьшению проблемных кредитов и снижению потенциальных убытков», — подчеркивают составители индекса.

«Алокабанк» показал высокие показатели по финансовому посредничеству, достаточности капитала и качеству активов. Если доля срочных депозитов банка в общем объеме кредитов составила 58%, что выше, чем у других государственных банков, то доля депозитов и кредитов от других банков и финансовых учреждений в общих обязательствах составила 23%, а доля заимствований от государства — 11%, что ниже, чем средние показатели банковской системы.

Индекс активности малых банков





Детальный анализ будет опубликован в ближайшем номере журнала «Экономическое обозрение». Получить полный отчет, который содержит методологию и детальную информацию об исследовании, можно по запросу в Центр экономических исследований и реформ (телефон: 78−150−02−02, электронная почта: k.khamidov@cer.uz).