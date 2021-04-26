В Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre 25 апреля прошла 93-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар». Мероприятие должно было пройти в конце февраля, но из-за эпидемиологический ситуации в связи с коронавирусом его перенесли.

Лучшим режиссёром признана Хлоя Чжао за картину «Земля кочевников». На награду также претендовали Томас Винтерберг («Ещё по одной»), Дэвид Финчер («Манк»), Ли Айзек Чун («Минари») и Эмиральда Феннелла («Девушка, подающая надежды»).

Сам фильм «Земля кочевников» стал обладателем «Оскара» в номинации «Лучший фильм». В этой категории также были представлены «Звук металла» Дариуса Мардера, «Манк» Дэвида Финчера, «Минари» Ли Айзека Чуна и «Девушка, подающая надежды» Эмиральды Феннеллы.

Награду в номинации «Лучший иностранный фильм» получила комедийно-драматическая картина «Ещё по одной» Томаса Винтерберга. Ранее фильм удостаивался премий BAFTA и Cезар, ещё получил награды Европейской киноакадемии и три приза международного кинофестиваля в Испании.

83-летний Энтони Хопкинс получил «Оскар» в номинации «Лучший актёр» за роль в фильме «Отец». Лучшей актрисой признана Фрэнсис Макдорманд за роль кочевницы в фильме «Земля кочевников».

Лучшим актёром второго плана признан Дэниел Калуя за роль в фильме «Иуда и чёрный мессия» Шаки Кинга. Награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана» получила Юн Ё Джон, которая сыграла бабушку в фильме «Минари» Ли Айзека Чуна.

Мультфильм студии Pixar стал лучшим анимационным фильмом. Он повествует о школьном учителе музыки Джо Гарднере, который мечтал выступать в составе джазового ансамбля. По сюжету он успешно проходит прослушивание, но по дороге домой падает в люк и умирает. Герой должен попасть в Великое После, но сбегает и попадает в Великое До, где становится наставником одной упрямой души.

Лучшим документальным полнометражным фильмом стал «Мой учитель — осьминог» режиссёров Пиппы Эрлих и Джеймса Рида. Картина рассказывает о дружбе её главного героя с диким осьминогом у берегов Южной Африки.