Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новый формат проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, сообщила пресс-служба организации. Изменения вступят в силу с 2024 года.

Согласно обновлённому регламенту, в ЛЧ вместо 32 будут участвовать 36 команд. Клубы будут играть в формате одной лиги, а не через разделение на группы. В плей-офф смогут пробиться восемь лучших команд, остальные попадут на новый раунд квалификации.

В заявлении УЕФА говорится, что участникам турнира будет гарантировано по 10 матчей. При этом право участия в континентальном турнире также будет выдаваться исходя из результатов в национальных чемпионатах.

Дополнительные четыре места получат:

клуб, который финиширует третьим в локальном первенстве страны, которая занимает пятое место в рейтинге ассоциаций;

команда, победившая квалификационный раунд;

ещё два клуба с самым высоким коэффициентом за последние пять лет, которые не вышли в общий этап ЛЧ, но попали в квалификацию ЛЧ, ЛЕ или ЛК.

Аналогичные изменения ждут Лигу Европы и Лигу конференций.

В понедельник «Газета.uz» писала о создании европейской Суперлиги, в которой будут играть 20 топ-клубов из ведущих чемпионатов континента. Однако уже во вторник английские клубы «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили о своем выходе из Суперлиги. Позже от участия в Суперлиге отказались испанский «Атлетико» и итальянский «Интер». На этом фоне Суперлига выпустила официальное заявление о приостановке турнира, сообщило РИА Новости.