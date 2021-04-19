В ночь с 18 на 19 апреля европейские топ-клубы (всего 12) объявили о создании Суперлиги, сообщил портал Sports.ru.

Основателями турнира стали «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхем», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Реал Мадрид», «Барселона» и «Атлетико Мадрид».

К списку должны присоединиться ещё три неназванных клуба, а всего в лиге будут участвовать 20 команд. Немецкие клубы «Бавария» и «Боруссия Дортмунд», а также французский «ПСЖ» отказались.

Инициаторами выступили президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, который сам будет руководить чемпионатом, а также глава «Ювентуса» и Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли и один из владельцев «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глейзер. Последние станут заместителями президента Суперлиги.

Формат

Матчи Суперлиги стартуют в августе. Команды будут разделены на две группы, всего каждый клуб проведёт 18 матчей. Из обеих групп в четвертьфинал выйдут по три лучших коллектива, а занявшие четвёртые и пятые места сыграют в плей-офф. Дальше формат будет таким же, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы, — по два домашних и гостевых матча, финал — в конце мая. Сами игры будут проходить в середине недели.

Реакция УЕФА и ФИФА

После объявления о создании Суперлиги в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступили с официальным заявлением.

«Мы будем едины в наших усилиях, чтобы предотвратить этот циничный проект, проект, основанный на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо», — гласит позиция УЕФА.

Кроме того, УЕФА намерена запретить всем членам Суперлиги участвовать в национальных чемпионатах и кубках. Говорилось и о запрете игрокам приезжать в национальные сборные, но это не подтвердилось:

«ФИФА может лишь выразить неодобрительное отношение к созданию „закрытой европейской лиги“ за рамками международных футбольных структур и к несоблюдению вышеупомянутых принципов», — заявили в главной футбольной организации планеты.

Высказались также президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которые поддержали клубы, отказавшиеся от участия в Суперлиге, и заявили, что «новый турнир нанесёт серьезный урон мировому футболу».

Финансирование

Отмечается, что генеральным спонсором Суперлиги станет американский финансовый холдинг JP Morgan, который может инвестировать около 4,6 млрд долларов. Остальная часть финансирования должна поступать за счёт рекламных контрактов и продаж прав на телетрансляцию.