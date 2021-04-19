Большинство хокимиятов не выполнили поручение президента Узбекистана о формировании резерва лекарств. Об этом 17 апреля на расширенном заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом сообщил премьер-министр Абдулла Арипов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Глава правительства напомнил, что 1 апреля президент провёл совещание, посвященное состоянию сферы здравоохранения и работе по противодействию коронавирусу. Глава государства поручил сформировать трёхмесячный резерв необходимых лекарств и медицинских изделий.

«По нашей информации, на сегодняшний день только Ташкент, Хорезмская область и частично Самаркандская и Кашкадарьинская области выполнили [поручение]. Остальные думают: „Есть же государственный резерв, этим государственным резервом [решим проблему]“. Уважаемый президент дал срок в одну неделю», — сообщил премьер-министр.

Абдулла Арипов поручил вице-премьеру по вопросам социального развития Бехзоду Мусаеву через неделю проверить выполнение поручения о формировании резерва по утверждённому перечню, который состоит из 42 лекарств и изделий.

Премьер-министр сообщил, что власти Индии в связи с ухудшением обстановки с коронавирусом COVID-19 в стране ввели запрет на экспорт противовирусного препарата ремдесивир, использующегося для лечения этого заболевания.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Индии. Источник: JHU CSSE COVID-19 Data.

«Индия производит 30% всех лекарственных субстанций в мире, Китай — свыше 60%… 70% препарата ремдесивир, который создали в США, выпускается в Индии, они получили 5 или 6 лицензий (по данным Bloomberg 7 индийский компаний производят в сумме 3,9 миллиона доз ремдесивира в месяц — ред.). Ещё по 1 лицензии получили Пакистан и Египет, а также производим мы. А теперь хочу, чтобы вы знали: с прошлого воскресенья (11 апреля) Индия приостановила экспорта ремдесивира из-за того, что у них в день выявляется 216 тысяч случаев [коронавируса], так как им самим не хватает», — сказал Абдулла Арипов.

Глава правительства отметил, что благодаря решениям президента в Узбекистане удалось своевременно сформировать государственный резерв необходимых лекарств.

«Но из-за того, что некоторые хокимияты областей своевременно не выполняют поручения президента, например, теперь они могут не достать некоторые лекарства по перечню. Поэтому, когда говорят, нужно выполнять поручения в своё время. Когда президент даёт поручения, он тщательно обдумывает всё. К сожалению, некоторые руководители даже не задумываются о таких нюансах», — заявил премьер.

Ранее «Газета.uz» писала, что производство ремдесивира освоила отечественная компания Jurabek Laboratories. Представитель фирмы рассказывал, как регистрировали препарат и почему данный дженерик не нарушает патентное право американской Gilead.

С 18 апреля в Узбекистане вновь усилены карантинные ограничения. Правоохранительным органам и другим ведомствам поручено усилить контроль за ношением масок в общественных местах, соблюдением социальной дистанции и правил личной гигиены.