Министерство внутренних дел заявило о том, что к нарушителям правил карантина будут приниматься строгие правовые меры.

Напомним, с 18 апреля в Узбекистане решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом усилены карантинные ограничения. Правоохранителям поручено усилить контроль за ношением масок в общественных местах, соблюдением социальной дистанции и правил личной гигиены.

«До сегодняшнего дня сотрудники органов внутренних дел в основном ограничивались предупреждениями граждан, нарушающих правила карантина. Отныне к нарушителям будут применяться самые строгие правовые меры», — заявил глава пресс-службы МВД Шохрух Гиясов.

По данным ГУВД Ташкента, по факту нахождения в общественных местах без маски только за воскресенье, 18 апреля, в столице было составлено 773 протокола. Проведено 818 профилактических бесед с предупреждением об ограничениях.

В марте 2020 года президент подписал поправки в законодательство, которые конкретизируют нарушения правил борьбы с эпидемиями и усиливают за них ответственность.

Согласно статье 54 Кодекса об административной ответственности нахождение в общественных местах без маски в условиях распространения опасных инфекций вопреки специальным требованиям уполномоченного органа влечет наложение штрафа до 5 базовых расчетных величин.

Нарушение правил, установленных для предупреждения распространения инфекций влечет наложение штрафа на граждан от 20 до 30, а на должностных лиц — от 30 до 50 БРВ.

Поправками к статье 287 органы внутренних дел и Национальной гвардии наделены полномочиями по административному задержанию лиц, нарушивших правила борьбы с эпидемиями. Согласно статье 288, задерживать их могут на срок до 24 часов.