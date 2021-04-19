Министерство внутренних дел заявило о том, что к нарушителям правил карантина будут приниматься строгие правовые меры.
Напомним, с 18 апреля в Узбекистане решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом усилены карантинные ограничения. Правоохранителям поручено усилить контроль за ношением масок в общественных местах, соблюдением социальной дистанции и правил личной гигиены.
«До сегодняшнего дня сотрудники органов внутренних дел в основном ограничивались предупреждениями граждан, нарушающих правила карантина. Отныне к нарушителям будут применяться самые строгие правовые меры», — заявил глава пресс-службы МВД Шохрух Гиясов.
По данным ГУВД Ташкента, по факту нахождения в общественных местах без маски только за воскресенье, 18 апреля, в столице было составлено 773 протокола. Проведено 818 профилактических бесед с предупреждением об ограничениях.
В марте 2020 года президент подписал поправки в законодательство, которые конкретизируют нарушения правил борьбы с эпидемиями и усиливают за них ответственность.
Согласно статье 54 Кодекса об административной ответственности нахождение в общественных местах без маски в условиях распространения опасных инфекций вопреки специальным требованиям уполномоченного органа влечет наложение штрафа до 5 базовых расчетных величин.
Нарушение правил, установленных для предупреждения распространения инфекций влечет наложение штрафа на граждан от 20 до 30, а на должностных лиц — от 30 до 50 БРВ.
Поправками к статье 287 органы внутренних дел и Национальной гвардии наделены полномочиями по административному задержанию лиц, нарушивших правила борьбы с эпидемиями. Согласно статье 288, задерживать их могут на срок до 24 часов.
Сергей Малевин
Это у нас какая “волна“? Со счёта сбился. Сколько там уровней в этой игре? Реально дойти до финиша? Играл кто-нибудь? И какие там дальше “засады“?
Лара Фаргулина
@Сергей Малевин,
До финиша дойти реально, если будете соблюдать меры предосторожности и заботиться о своём иммунитете.
Vladi i
Смысл носить маску которая не защищает от короновируса? Почему эту тему никто не поднимает?
Тем более в нашей стране, где много солнца, который убивает этот вирус. Уже много людей переболело этим вирусом, для чего им одевать эти маски? А тех кто сделал вакцину, для чего им носить эту маску? Дышать в ней невозможно. А вирус этот, наночастица, которая через маску легко летает.
Тест системы тоже не совершенны, вспомните случаи с Илоном Маском и Танзанией, почему эти вопросы тоже не поднимаются?
Лара Фаргулина
@Vladi i,
ВОЗ и все врачи в мире однозначно говорят о том, что ношение макси необходимо.
Вирус, хоть и является “наночастицей“, сам по себе по воздуху не передвигается. Делает он это на частицах влаги и пыли, которые маска и задерживает.
Ношение масок тем, кто сделал прививку, также обязательно. Иначе милиции придётся останавливать всех, кто без масок и требовать у них подтверждение наличия прививки. Хотите, чтобы Вас останавливали каждые 10 метров? Более того, привитые также являются переносчиками вируса на своей слизистой, хоть и имеют иммунитет.
Timur Fizo
А если сотрудники внутренних дел сами будут ходить буз маски, то их самих будут штрафовать???
Алексей Николаевич
А к создателям предпосылок для нарушения гражданами карантинных требований, какие меры будут приниматься? Простой пример -наземный и подземный транспорт? Битком набитый ездит- народ виноват? Сотрудники ГБДД документы проверяют на дороге у владельцев авто и почему-то стремятся обязательно в руки взять, а это гарантированная передача вируса от одного водителя другому через сотрудника МВД. Выдайте им антисептики или запретите им прикасаться к документам. А то как-то не по карантинному получается..
Саша
Если вы хотите соблюдение социальной дистанции тогда вам придется сделать как было раньше при Союзе чтоб все ехали на работу или учебу в разное время вот ТОГДА БУДЕТ ПОРЯДОК соответственно обратно домой тоже люди будут ехать в разное время кто то раньше кто то позже и ПРОБОК НЕ БУДЕТ и Вообще надо внести штраф тогда за не соблюдение социальной дистанции как в ЕВРОПЕ