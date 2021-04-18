Министр строительства Узбекистана Батыр Закиров на пресс-конференции в Самарканде 17 апреля прокомментировал снос здания Дворца бракосочетаний «Навруз» в Ташкенте, демонтаж которого стал для жителей неожиданным.

Напомним, Минстрой только спустя два дня после начала сноса заявил, что фундамент здания был отклонён на 27 см, и его планировавшаяся реконструкция была признана нецелесообразной.

«Во-первых, здание долгое время не использовалось. Я лично ремонтировал его 3 или 4 раза, может, и 5 раз. Уже забыл. Если интересно моё профессиональное мнение, то здание устарело и конструктивно, и морально. Сейчас такой большой свадебный зал и не нужен», — заявил министр Батыр Закиров (видеозапись пресс-конференции опубликовал Kun.uz).

Он отметил, что прошлом году хокимият города предложил превратить здание в центр для молодых предпринимателей. Городские власти получили разрешение и начали реконструкцию.

«Согласно порядку, перед ремонтом здания проводится технический осмотр. Их единственная вина заключалась в том, что технический осмотр начался параллельно с ремонтом здания. Если вы заметили, когда шли работы, ремонт здания был внезапно остановлен. Причина — когда меняли потолок в правой части большого зала, наши строители заметили, что опорные стульчики трёх ферм находятся в растянутом состоянии», — сообщил министр.

По его словам, из-за того, что загнила труба ливневого стока, фундамент здания в течение многих лет подвергался воздействию влаги. В результате почва под объектом просела на 70 см, а три «стакана» (фундамент стаканного типа) «вместо поддержки здания повисли на нём».

«Из-за того, что здание является монолитным, строители не заметили проседание трёх колонн в зале. Только увидели по опорному стульчику», — отметил он.

Батыр Закиров заявил, что «все расстроились, когда увидели реальную ситуацию», а затем «был сделан вывод, что здание всё равно нужно снести».

В качестве примера глава Минстроя также рассказал, что несколько лет назад фундамент здания МВД был затоплен дождевой водой, в результате чего оно отклонилось на 24 см.

«Мы на 100% восстановили сваи в подвале и подняли фундамент. Потому что здание является монолитным, его можно подпирать снизу. А под ["Наврузом"] стоят отдельные „стаканы“. Вот в чём проблема», — объяснил он.

Министр признал, что техосмотр должны проводить до начала ремонтных работ, но из-за того, что «здание находилось в эксплуатации и внешне выглядело хорошо», этому вопросу не уделили должного внимания.

Батыр Закиров отдельно прокомментировал планируемое строительство библиотеки на месте дворца «Навруз». По его словам, в презентации, представленной президенту, библиотека изначально находилась ниже дворца, на месте стоянки.