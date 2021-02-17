Вакцина «Спутник V», разработанная российским научным центром имени Гамалеи, сертифицирована и одобрена для массового применения в Узбекистане по результатам третьего этапа клинических испытаний, сообщило УзА по итогам заседания Республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом.

«Сегодня принимаются практические меры по закупке 1 миллиона доз этой вакцины», — говорится в сообщении.

Напомним, процесс сертификации российской вакцины начался 11 февраля после получения от разработчиков российской вакцины необходимых материалов, в частности, результаты третьей стадии клинических испытаний вакцины.