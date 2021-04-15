25 апреля в ледовом комплексе Humo Arena в Ташкенте состоится грандиозное шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Организатор — компания Art Uz Promotion Agency, занимающаяся проведением масштабных проектов в области культуры, искусства и спорта Узбекистана. В честь священного праздника Рамадан компания объявляет скидку 30% на покупку электронных билетов на шоу через сайты myticket.uz и iticket.uz.

В составе команды как начинающие звезды фигурного катания, так и профессиональные фигуристы — олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

Команду проекта, который будет представлен в Ташкенте, возглавляет Этери Тутберидзе — одна из сильнейших в мире тренеров по фигурному катанию, а также Даниил Глейхенгауз — знаменитый тренер и хореограф-постановщик. Проект, представленный в столице, объединит лучших представителей современного фигурного катания и их мировые достижения.

Среди участников шоу:

Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы;

Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира;

Анна Щербакова — чемпионка мира 2021 года;

чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева;

серебряный призер чемпионата мира Элизабет Турсынбаева;

чемпионка Европы Алена Косторная;

серебряный призер чемпионата Европы Морис Квителашвили и начинающая звезда фигурного катания 13-летняя Софья Акатьева.

Парное катание представят приглашенные звезды: чемпионы среди юниоров Диана Дэвис и Глеб Смолкин, серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чемпионы мира этого года Виктория Синицына и Никита Кацалапов, а также серебряные призеры этапа серии Гран-при NHK Trophy Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Шоу «Чемпионы на льду» — редчайший парад титулованных фигуристов планеты и их знаковых постановок. Зрители увидят прыжки, вращения и другие сложные элементы, которые исполнят фигуристы. Именно эти выступления вошли в историю мирового фигурного катания.

Проект имеет социальную направленность. Цель шоу не только развлекательная. Организаторы и участники проекта ставят перед собой задачу показать, что спорт — это не только полезно, но и перспективно.

7 января этого года компания Art Uz Promotion Agency также реализовала социальный проект городского катка под открытым небом. Ледовая площадка расположилась в центре столицы, перед ГАБТом им. А. Навои. На открытии выступил знаменитый российский фигурист Алексей Ягудин.

Билеты на ледовое шоу «Чемпионы на льду» можно приобрести на myticket.uz и iticket.uz. Праздничная скидка действует только на покупку электронных билетов. Стоимость билетов от 150 тысяч сумов.

Подробную информацию можно узнать по телефону: (+998) 95−169−87−87.

Билеты продаются с учетом заполняемости зала на 50%. Рассадка зрителей будет проходить через одного.

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