Министерство транспорта Узбекистана и российский «Новапорт Холдинг» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта модернизации и развития аэропортов Самарканда, Намангана и Ургенча, сообщила пресс-служба правительства России.

Подписание состоялось в рамках первого заседания совместной комиссии под председательством премьер-министров Узбекистана Абдуллы Арипова и России Дмитрия Медведева в Ургенче 30 мая. Документ визировали первый замминистра транспорта Ильхом Махкамов и председатель правления «Новапорт Холдинг» Роман Троценко.

Детали соглашения не приводятся. Как сообщила российская газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в «Новапорте», холдинг не претендует на участие в капитале: речь идет о концессии — договоре о реконструкции за счет инвестора объектов государственной собственности. Инвестор в этом случае получает возможность эксплуатировать объект, собирая доход в свою пользу.

Первым, по данным «Коммерсанта», реконструкцию пройдет аэропорт Самарканда, который в 2022 году примет саммит Шанхайской организации сотрудничества. На модернизацию аэропортов Намангана и Ургенча отведено больше времени: около пяти лет.

Сеть «Новапорт» включает 16 аэропортов в Новосибирске, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахани, Минеральных Водах, Владикавказе, Томске, Кемерове, Чите, Улан-Удэ, Мурманске, Калининграде, Барнауле и Ставрополе. В 2017 году пассажиропоток в этих аэропортах составил 18,4 миллиона человек, грузопоток — 66,4 тысячи тонн.