Российский «Новапорт Холдинг» может получить отказ в реализации проекта модернизации и развития аэропортов Самарканда, Намангана и Ургенча, пишет «Коммерсантъ».

Узбекистан и «Новапорт» подписали соглашение по проекту в конце мая 2019 года. Сообщалось, что холдинг не претендует на участие в капитале: речь шла о концессии — договоре о реконструкции за счет инвестора объектов государственной собственности. Инвестор в этом случае получает возможность эксплуатировать объект, собирая доход.

Ожидалось, что первым реконструкцию пройдет аэропорт Самарканда, который в 2022 году примет саммит Шанхайской организации сотрудничества. На модернизацию аэропортов Намангана и Ургенча отведено больше времени: около пяти лет.

Как стало известно «Ъ», переговоры «Новапорта» и властей Узбекистана о реконструкции аэропортов зашли в тупик. Правительство не готово отдавать их в концессию на 30 лет, о чем просит инвестор. Сообщается, что последняя встреча по проекту состоялась около двух месяцев назад, и переговоры забуксовали на вопросе срока концессии.

Однако совладелец холдинга AEON (контролирует «Новапорт») Роман Троценко заверил, что холдинг не вышел из переговоров с правительством Узбекистана: «Интерес к аэропортам сохраняется. При этом власти страны вправе делать с этими активами, что считают возможным».

3 декабря в Токио Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана обсудило с японской Sumitomo Corporation возможности партнерства в реализации проектов по модернизации региональных аэропортов и их управлению, созданию объектов промышленной и транспортно-логистической инфраструктуры, а также строительству солнечных, ветровых и тепловых электростанций.

Собеседники «Ъ» в аэропортовой отрасли отмечают, что преимуществами японских компаний могут быть технологии и доступ к международному капиталу. Однако, отмечает один из источников «Ъ», японские корпорации строят «качественно, но долго, у них не принято работать в авральном режиме», поэтому они также вряд ли согласятся на сжатые сроки инвестирования и короткий срок концессии.

Национальная авиакомпания Узбекистана контролировала все аэропорты страны до конца 2018 года, когда президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о разделении перевозчика на Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports для управления аэропортами.