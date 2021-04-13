5 апреля житель Намангана С. Мамадалиев обратился в прокуратуру Чартакского района и сообщил о пропаже своей несовершеннолетней дочери Маърифат Асатиллаевой, которая проживала в махалле «Багрикенлик» и была под опекой его матери Насибы Мамадалиевой. По его словам, 5 апреля девочка вышла из дома, пошла в школу №47, но не вернулась.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Наманганской области, по факту заявления была проведена доследственная проверка, осмотрен дом, где проживала девочка, и оформлены соответствующие процессуальные документы. 6 апреля с учётом возможного наличия признаков преступления было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 97 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса.

В результате оперативно-розыскных мероприятий тело Маърифат Асатуллаевой без телесных повреждений было обнаружено 6 апреля под мостом над каналом «Катта Наманган» в махалле «Шербулок». В ходе расследования выяснилось, что 5 апреля примерно в 10:30 девочку из школы забрала её сноха (жена старшего брата) Феруза Кодиржонова (1999 г. р.), отвела в сторону канала и предположительно толкнула в воду, говорится в сообщении прокуратуры.

По данному факту Кодиржонова привлечена к делу в качестве подозреваемой по статье 221 (основания задержания) Уголовно-процессуального кодекса. Продолжается предварительное следствие, заявили в прокуратуре области.