В Кумкурганском районе Сурхандарьинской области заново построен и в начале апреля открыт мост, просевший спустя всего 1 год и 7 месяцев после сдачи в эксплуатацию. Об этом сообщил телеканал Mening yurtim.

Мы писали, что мост над коллектором Полвонтош был построен за 6,5 млрд сумов. Он расположен на 76-м км автодороги государственного значения «Дарбанд — Бойсун — Элбаён». На реконструкцию, как и планировалось, из государственного бюджета было выделено 9,6 млрд сумов. Строительные работы велись с октября, когда произошло проседание.

Мост в октябре 2020 года. Фото: Daryo.

Причиной частичного обрушения моста называлось оседание опор. Прокуратура области сообщала о выявлении невыполненных подрядчиком работ.

На снимках заново построенного моста видно, что у него новые опоры, а дно коллектора и берега под мостом забетонированы.

В сообщении телеканала говорится, что если в процессе эксплуатации моста будут выявлены недостатки, подрядчик будет обязан устранить их.