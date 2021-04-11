Министерство строительство Узбекистана в субботу заявило, что здание Дворца бракосочетаний «Навруз» в Ташкенте, демонтаж которого был без объявления начат поздно вечером в четверг, находилось в аварийном состоянии.

В сообщении министерства отмечается, что комплекс «Навруз», построенный в 1980-х годах, который планировалось реконструировать на основе современных градостроительных и архитектурных требований, был подвергнут тщательному техническому обследованию.

Изучение показало, что фундамент здания, в течение многих лет подвергавшийся воздействию влаги, был отклонён на 27 см.

Состояние основных несущих конструкций требовало проведения усилительных работ большого объёма. Кроме того, необходимо было осуществить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и энергоэффективности здания.

Расчёты показали, что с экономической точки зрения реконструировать здание нецелесообразно, говорится в сообщении.

С учётом необходимости обеспечения безопасности людей, конструктивной надёжности и устойчивости, сейсмической безопасности и прочности, пожарной безопасности, обеспечения доступа в здание маломобильных граждан на месте дворца «Навруз» было принято решение построить новое здание, отвечающее современным требованиям.

В последние годы комплекс «Навруз» не использовался, поскольку не отвечал требованиям, добавили в Минстрое. При этом, по данным источника «Газеты.uz», здание недавно ремонтировалось.

На следующий день после начала сноса хокимият Ташкента сообщил, что здесь строится «грандиозное здание библиотеки, которая предназначена для молодых учёных, молодёжи и любителей чтения».

Дворец «Навруз» находился рядом с Национальным парком Узбекистана имени Алишера Навои. Здесь также возводятся Школа творчества имени Алишера Навои, новое здание Музея литературы имени Алишера Навои, новое здание Национального театра драмы и Экспозиционный комплекс Государственного музея искусств на основе проекта японского архитектора Тадао Андо.