В Бишкеке (Кыргызстан) 5−8 апреля проходил индивидуально-командный чемпионат Азии и Океании по дзюдо. В соревнованиях участвовали 195 дзюдоистов из 29 стран, которые боролись за 15 комплектов медалей.

Борьба проходила в семи категориях: у мужчин — 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг, женщин — 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кг.

Сборная Узбекистана завершила чемпионат с тремя золотыми, двумя серебряными, пятью бронзовыми медалями, сообщил Национальный олимпийский комитет.

Давлат Бобонов (-90 кг) вышел на татами против Соичиро Мукаи (Япония) и в дополнительном времени победил его, удостоившись золотой медали. Он также завоевал титул чемпиона континента.

Дзюдоист Музаффар Турабаев (-100 кг) преодолел Ивана Ремаренко (ОАЭ) и удостоился бронзы. В этой же весовой категории Мухаммадкарим Хуррамов провёл схватку за золото против Аарона Вольфа (Япония), но к сожалею проиграл и удостоился серебра.

Гулноза Матниязова (-70 кг) провела схватку против Сеонгëн Ким (Южная Корея) и одержала победу за счёт приёма жужи-гатаме. Спортсменка завоевала золотую медаль и стала чемпионкой континента.

Шарофиддин Болтабоев (-81 кг) вышел на татами против Сунгхо Ли (Корея). Представителю Узбекистана удалось решить судьбу схватки в свою пользу за 15 секунд, завоевав бронзовую медаль.

В общекомандном зачёте сборная заняла второе место, первое досталось спортсменам из Южной Кореи.

Согласно регламенту, 9 апреля пройдут командные соревнования, в которых сборная Узбекистана начнёт своё участие против представителей Туркменистана.

Федерация дзюдо Кыргызстана



