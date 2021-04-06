В структуре АО «Худудгазтаъминот» упраздняется должность инспектора по сбору показаний с приборов учёта газа потребителей, сообщила пресс-служба предприятия.

Решение принято с учётом реализации проекта «Автоматизированная система контроля учета газа (АСКУГ)», в рамках которого электронные газовые счётчики устанавливаются в 77 городах и районах Узбекистана.

В сообщении отмечается, что работы уже полностью завершены в Ташкентском, Зангиатинском и Кибрайском районах Ташкентской области, а также в Маргилане Ферганской области и Карманинском районе Навоийской области. В общей сложности по всей стране установлено свыше 991 тысячи смарт-счетчиков, информация с которых автоматически попадает в систему Billinggaz. Полное внедрение системы во всех регионах страны было намечено до 1 августа. Однако недавно появилось сообщение, что в Ташкенте установка счётчиков завершится до конца года,

«Принятое решение позволит наладить доверительные отношения между поставщиком газа и абонентом, а также минимизировать человеческий фактор при вводе информации о потреблении природного газа в систему Billinggaz с ранее установленных приборов учёта газа, не подключенных к системе АСКУГ», говорится в заявлении компании.

В «Худудгазтаъминот» напомнили, что оплата за использованный газ должна производиться до 10 числа месяца. При несвоевременной оплате потребитель уплачивает пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 50% суммы просроченного платежа.