«Умные» счётчики газа планируется установить у всех потребителей в Ташкенте до конца текущего года. Об этом было сообщено на пресс-конференции, проведённой филиалом газоснабжения Ташкента Hududgaz Poytaxt 16 марта.

В столице насчитывается 629427 потребителей газа, из которых 448073 — жители многоэтажных домов и 181354 — частных домов.

Установка счётчиков является бесплатной для населения. Организация гарантирует пять лет гарантийного обслуживания.

На мероприятии было объявлено о запуске call-центра для потребителей газа по номеру 55−503−28−28. Кроме того, открыта «горячая линия» для сообщений о нарушениях и коррупции в этой сфере: 55−503−90−17.

Ранее мы писали, что постановлением президента от сентября 2020 года поручалось завершить внедрение автоматизированной системы контроля и учёта газа с установкой современных счётчиков во всех регионах Узбекистана до 1 августа 2021 года.

Новые счётчики планировалось установить до 1 октября прошлого года в Кибрайском, Зангиатинском и Ташкентском районах Ташкентской области, а до 1 февраля этого года — в Уртачирчикском, Чиназском, Юкоричирчикском, Янгиюльском и Карманинском районах, городах Ташкенте, Андижане, Бухаре, Гулистане, Джизаке, Намангане, Нукусе, Самарканде, Термезе, Ургенче, Карши, Каттакургане, Коканде, Маргилане и других регионах с повышенной задолженностью.

До 1 июня 2021 года было поручено создать «современную биллинговую систему, функционирующую синхронно» с автоматизированной системой контроля и учёта газа.

Поставщиком приборов учёта и другого оборудования по результатам тендера было выбрано ООО «Texnopark».