В Узбекистане намечено укрепить правовую защиту сотрудников органов правопорядка. Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиёева от 26 марта «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью».

«Дорожной картой», утверждённой указом, поручено до 20 июня разработать проекты законодательных актов, которые предусматривают:

усиление мер административной и уголовной ответственности граждан за унижение чести и достоинства, нанесение телесных повреждений сотрудникам органов правопорядка в ходе исполнения ими служебных обязанностей, а также активное сопротивление и неподчинение их законным требованиям;

органов правопорядка в ходе исполнения ими служебных обязанностей, а также активное сопротивление и неподчинение их законным требованиям; введение ответственности за распространение сведений о частной жизни сотрудника органов правопорядка и членов его семьи;

сотрудника органов правопорядка и членов его семьи; создание единой законодательной основы государственной правовой защиты сотрудников органов правопорядка и членов их семей, отражающей чёткие механизмы и гарантии.

Согласно действующему законодательству, невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел (статья 194 Кодекса об административной ответственности) влечёт наложение штрафа от одной 1 до 2 базовых расчетных величин. То же правонарушение, совершённое повторно в течение года после применения административного взыскания, влечёт наложение штрафа от 2 до 3 БРВ или административный арест до 15 суток.

За сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг (статья 219 Уголовного кодекса) предусмотрены штраф до 50 БРВ или обязательные общественные работы до 360 часов либо исправительные работы до 3 лет или ограничение свободы до 1 года или лишение свободы до 1 года.

Напомним, что согласно этому же указу пересмотрена структура МВД, оптимизирована структуры и руководящих должностей территориальных органов внутренних дел и запланировано внедрение информационной системы «Smart махалла».

В феврале 2021 года президент анонсировал, что зарплата всех сотрудников органов внутренних дел повысится на 30%, а тех, кто несет службу непосредственно в махалле, — на 60%.

Неприкосновенность частной жизни в Узбекистане была защитили законом, принятым в сентябре 2016 года.