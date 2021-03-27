Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о мерах по обеспечению общественной безопасности и поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступностью, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, работа по предотвращению преступлений и борьба с преступностью будут проводиться на местах в разрезе каждой махалли и семьи. На базе опорных пунктов органов внутренних дел создаются махаллинские пункты правопорядка, которые теперь станут основным низовым звеном органов внутренних дел.

В качестве наглядного примера образцовые пункты правового порядка будут организованы в столице, рассказал начальник ГУВД Ташкента Азиз Ташпулатов программе «Новости 24». Там будут работать не только инспекторы профилактики, но и следователи, оперативники, сотрудники патрульно-постовой службы и военнослужащие Национальной гвардии.

До 1 июня 2021 года в Ташкентской и Самаркандской областях запустят информационную систему «Smart махалля» («умная махалля»), которая позволит дистанционно обращаться к инспекторам профилактики и следить за процессом рассмотрения заявлений. До конца года программу внедрят во всех регионах.

Из указа следует, что в структуре Министерства внутренних дел создаются:

Оперативно-розыскной департамент , включающий в себя Главное управление уголовного розыска, Главного управление борьбы с терроризмом и экстремизмом, Управление оперативно-розыскного взаимодействия;

, включающий в себя Главное управление уголовного розыска, Главного управление борьбы с терроризмом и экстремизмом, Управление оперативно-розыскного взаимодействия; Департамент общественной безопасности , включающий в себя Главное управление патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка, Главное управление профилактики правонарушений, Главное управление безопасности дорожного движения, Службу пробации;

, включающий в себя Главное управление патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка, Главное управление профилактики правонарушений, Главное управление безопасности дорожного движения, Службу пробации; Департамент обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма , включающий в себя Главное управление обеспечение безопасности на транспорте и Управление координации обеспечения безопасного туризма;

, включающий в себя Главное управление обеспечение безопасности на транспорте и Управление координации обеспечения безопасного туризма; Департамент духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения , включающий в себя Главное управление кадров, управление духовно-просветительской работы и управление профессиональной подготовки;

, включающий в себя Главное управление кадров, управление духовно-просветительской работы и управление профессиональной подготовки; Центр правовой статистики и оперативно-учётной информации, при этом Управление уголовно-правовой статистики Генеральной прокуратуры и его территориальные отделения ликвидируются;

при этом Управление уголовно-правовой статистики Генеральной прокуратуры и его территориальные отделения ликвидируются; Центр научно-прикладных исследований вопросов общественной безопасности.

Кроме того, Главное управление исполнения наказания реорганизуется в Департамент исполнения наказания при МВД. В структурах территориальных органов внутренних дел ликвидируются должности заместителя начальника ОВД по вопросам охраны общественного порядка, пробации и исполнения наказания, а также начальника управления (отдела) профилактики правонарушений.

Напомним, в феврале в ходе визита в ГУВД Ташкента президент поручил разработать продукт, «который свяжет районные и городские управления с махаллей, обеспечит онлайн-диалог с людьми». Шавкат Мирзиёев также указывал, что у инспекторов профилактики должны быть оперативные группы.