Президент Шавкат Мирзиёев 12 февраля принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

На заседании критически рассмотрена работа органов внутренних дел в сфере борьбы с преступностью, обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений, отмечается в сообщении.

«Мы создали все условия для работы органов правопорядка, обеспечили их самым современным оборудованием. У них есть необходимые полномочия, силы и средства. Но результат не такой, как ожидалось. В деятельности органов нет согласованности, им не удается правильно наладить вертикальное управление. Да и наш народ недоволен их работой», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил необходимость правильной организации работы по обеспечению порядка и дисциплины, уважения законов, спокойствия населения, прежде всего начиная с махаллей.

Благодаря этому в прошлом году в более чем 4500 махаллях не было зафиксировано ни одного преступления. Вместе с тем на заседании указано, что многие руководители не работают на низовом уровне, не выявляют и не решают своевременно проблемы, из-за чего в некоторых махаллях выросла преступность.

Особое внимание президент уделил вопросам противодействия преступлениям в масштабе махалли, снижению нагрузки и повышению эффективности работы инспекторов по профилактике.

«Какой хоким принял инспектора по профилактике и поговорил с ним, поинтересовался его графиком работы, условиями его семьи? Все большие начальники отдают приказы участковому. Он занимается всем сразу, тратит много времени, а основная работа стоит. В действительности же самый большой трудяга — инспектор по профилактике. Если мы создадим ему условия, если он будет работать, будучи довольным государством, многие вопросы будут решены», — сказал президент.

Глава государства поставил задачу резко сократить бумажную волокиту и бюрократию во всех звеньях системы внутренних дел и цифровизировать делопроизводство. С этой целью вводится отдельная должность заместителя министра внутренних дел по информационным технологиям. Как мы сообщали раньше, ее занял Нажмиддин Тураходжаев.

Президент поручил поднять на новый этап подготовку профессиональных кадров для сферы, повысить знания инспекторов по профилактике и следователей.

«Сотрудники внутренних дел служат народу днем и ночью, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Мы отчетливо видели это в условиях пандемии, в дни происшествий в Бухаре и Сардобе. И в целом они постоянно работают рядом с опасностью. Все это следует учитывать при определении размера заработной платы. Поэтому в текущем году заработная плата всех сотрудников внутренних дел будет увеличена на 30%, а сотрудникам, непосредственно задействованным в обеспечении общественной безопасности, то есть тем, кто несет службу в махалле, — на 60%».

В ходе заседания руководители некоторых структур были освобождены от должности, подробно о кадровых перестановках сообщалось ранее.