Правительство Иордании подозревает сводного брата короля Абдаллы II, бывшего наследного принца Хамзу ибн Хусейна в попытке предпринять действия, которые угрожают безопасности и стабильности королевства. Об этом на пресс-конференции в воскресенье заявил заместитель премьер-министра, глава МИД страны Айман Сафади, пишет The Jordan Times.

По его словам, задержано от 14 до 16 человек, в том числе принц Хамза, экс-глава канцелярии короля и бывший министр финансов Басем Авадалла, член королевской семьи Шариф Хассан бин Заид и несколько других чиновников.

Ранее принц Хамза передал Би-Би-Си видеозапись, в которой сообщил, что ему запрещено выходить из дома и пользоваться телефоном и интернетом. Он заявил, что не делал ничего противозаконного. При этом он отметил: «Не я виноват в коррупции, некомпетентности и управленческом кризисе, которые процветают у нас в стране последние 15−20 лет. И не я виноват в недостатке доверия граждан к институтам власти».

Айман Сафади сообщил, что спецслужбы провели тщательное расследование и установили, что у Басема Авадаллы имеются связи с «так называемой внешней оппозицией». Принц Хамза общался с Авадаллой и Заидом.

Авадалла собирался покинуть страну, сообщил вице-премьер. Перехвачены также переговоры между супругой принца и иностранным гражданином, «связанным с зарубежными спецслужбами».

Король Абдалла II лишил Хамзу статуса наследного принца в 2004 году, спустя пять лет после смерти их отца короля Хусейна. Сейчас наследным принцем является сын короля Абдаллы II Хусейн, которому 26 лет.

США, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие арабские страны выразили поддержку королю Абдалле. Иордания, граничащая с Палестиной, Израилем, Сирией, Ираком, Египтом и Саудовской Аравией, имеет стратегическое значение в регионе. Страна является ключевым партнёром США в военной операции в Сирии.