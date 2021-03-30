Вакцина против COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca 25 марта получила новое название Vaxzevria. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейское агентство EMA.

На портале Агентства медицинских продуктов Швеции указано, что это не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

Изменение названия произошло на фоне появившихся в марте сообщений о случаях тромбоза у людей, получивших вакцину. Ряд стран ЕС в качестве меры предосторожности приостанавливали использование препарата.

Позднее эксперты EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о её безопасности и эффективности и отметил, что преимущества препарата в борьбе с COVID-19 превышают возможные риски.