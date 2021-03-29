28 марта примерно в 22:45 трое неизвестных нанесли тяжкие телесные повреждения блогеру Миразизу Базарову возле его дома на улице Афросиёб в центре Ташкента. По данным ГУВД столицы, нападавшие скрылись с места преступления в неизвестном направлении.
30-летний Миразиз Базаров был госпитализирован в центральную Ташкентскую травматологическую больницу, а затем переведён в отделение нейрохирургии Республиканской клинической больницы №1, сообщили «Газете.uz» в этих медучреждениях.
По информации ГУВД, у молодого человека зафиксированы открытая и закрытая черепно-мозговые травмы, рваная рана правого века, ушиб мягких тканей грудной клетки и брюшной полости, открытый перелом большой берцовой кости левой ноги.
Следственный отдел УКД ОВД Мирабадского района возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «и» части 2 статьи 105 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение») Уголовного кодекса Узбекистана.
Для установления лиц, нанесших телесные повреждения Базарову, создана следственно-оперативная группа, ведутся следственные действия.
Отметим, что в этот день Базаров, известный неоднозначными и критичными высказываниями, призывал собраться в 15:00 в сквере Амира Темура любителей аниме (японской анимации) и K-pop (корейской поп-музыки).
В это же время здесь прошла акция протеста против активистов ЛГБТ. Несколько десятков мужчин прошли по проезжей части, выкрикивая «Аллаху акбар!» ГУВД сообщило о задержании 12 человек. В интернете распространились видеозаписи, судя по которым предположительно избиты парень и девушка.
Ранее Базаров сообщал, что в интернете публиковались призывы к травле и расправе над ним, а также его персональные данные.
Санжар.zxc
Иногда скучаю по Ташкенту, а потом вижу такое, и вспоминаю, почему уехал.
Tima Tima
опять сильны только в толпе.. стадные чувства.. никому же ничего не навязывали, с лозунгами не выкрикивали. тем более к лгбт отношения не имеют от слова совсем. и интересно, как там вовремя акция протеста против лгбт началась.. от того что они прошли по дороге с выкриками, сразу всё прям лгбт попряталось. смешно. это так не работает, прошлись, покричали и всё решилось. за детьми нужно следить, внимание им уделять. тогда нормальные будут, и в лгбт не пойдут.
Alex Shakirov
К сожалению, последние события показывают, что ситуация у стране летит по наклонной.
Nikiforov Konstantin
Какая то мутная история.
Vachek Kechav
Результаты следствия покажут, готов ли Узбекистан стать цивилизованной страной.