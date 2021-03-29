28 марта примерно в 22:45 трое неизвестных нанесли тяжкие телесные повреждения блогеру Миразизу Базарову возле его дома на улице Афросиёб в центре Ташкента. По данным ГУВД столицы, нападавшие скрылись с места преступления в неизвестном направлении.

30-летний Миразиз Базаров был госпитализирован в центральную Ташкентскую травматологическую больницу, а затем переведён в отделение нейрохирургии Республиканской клинической больницы №1, сообщили «Газете.uz» в этих медучреждениях.

По информации ГУВД, у молодого человека зафиксированы открытая и закрытая черепно-мозговые травмы, рваная рана правого века, ушиб мягких тканей грудной клетки и брюшной полости, открытый перелом большой берцовой кости левой ноги.

Следственный отдел УКД ОВД Мирабадского района возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «и» части 2 статьи 105 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение») Уголовного кодекса Узбекистана.

Для установления лиц, нанесших телесные повреждения Базарову, создана следственно-оперативная группа, ведутся следственные действия.

Отметим, что в этот день Базаров, известный неоднозначными и критичными высказываниями, призывал собраться в 15:00 в сквере Амира Темура любителей аниме (японской анимации) и K-pop (корейской поп-музыки).

В это же время здесь прошла акция протеста против активистов ЛГБТ. Несколько десятков мужчин прошли по проезжей части, выкрикивая «Аллаху акбар!» ГУВД сообщило о задержании 12 человек. В интернете распространились видеозаписи, судя по которым предположительно избиты парень и девушка.

Ранее Базаров сообщал, что в интернете публиковались призывы к травле и расправе над ним, а также его персональные данные.