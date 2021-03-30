Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса высказались о несанкционированной акции протеста против активистов ЛГБТ, прошедшей в воскресенье у сквера Амира Темура в самом центре Ташкента. После акции было задержано 12 человек и возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Вечером того же дня был избит блогер Миразиз Базаров.
«Проблемы должны решаться сдержанно и путём диалога»
Член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев в посте в Telegram, опубликованном в тот же день, назвал инцидент «открытым нарушением границы свободы слова и попыткой создать разлад среди населения».
«Свобода слова — это когда вы можете не соглашаться с мнением тех, кого вы не хотите слышать, но должны терпеть это и защищать свою позицию в споре идей. И это никогда не должно приводить к переходу на личности или применению силы через „провокацию“. Если вы нарушили эту границу, значит, свобода слова не для вас. Именно в этой точке заканчивается граница свободы слова. Дальше это уже может привести к беспорядку и оскорблениям, которые могут стать поводом для привлечения к ответственности согласно законодательству», — заявил депутат.
«Если общество не может это принять, значит, оно по сути не вправе осознавать и использовать понятие свободы слова», — подчеркнул Расул Кушербаев.
Он подтвердил озвученную ранее позицию: «Я против вопроса ЛГБТ». «Большая часть общества выражает свою позицию по вопросу ЛГБТ посредством мыслей. Я тоже выразил своё отношение к этому, исходя из своих личных взглядов, а также с учётом мнений моих избирателей, которые родились женщинами и мужчинами», — написал парламентарий.
«Однако мы ни одним своим действием не призывали к применению силы либо организации беспорядков. Даже если нам это не нравится, мы обязаны терпеливо выслушивать это как независимое мнение», — отметил Расул Кушербаев.
«Потому что мы принимаем разнообразие взглядов в гражданском обществе естественным образом. И в условиях гражданского общества считаем это важным инструментом общественного контроля», — добавил депутат.
«Есть одна правда: мнения и взгляды, которые мы не хотим слышать, проблемные вопросы никогда не решаются с применением силы и путём организации беспорядков», — подчеркнул он.
«Поэтому как сознательный член общества я никогда не смогу оправдать произошедшие беспорядки. И призываю всех не демонстрировать облик „общества толпы“, а быть гражданами культурной страны, где проблемы решаются сдержанно и путём диалога. Мы же на самом деле не такие!» — заявил Расул Кушербаев.
Он призвал принять законные меры в отношении нарушителей порядка и призывавших к этому провокаторов.
В понедельник на сайте Законодательной палаты появились реакции сразу нескольких депутатов на воскресное происшествие. Приводим их с небольшими сокращениями.
«Бороться не „кулаками“, а духовностью»
Член фракции «Адолат» Инна Коржикова отметила, что в Узбекистане, где проживают около 150 представителей разных наций и народностей и где смешанные браки давно являются нормой, в последнее время наблюдаются случаи того, как «мнение одного человека не нравится другому, даже хуже, доходит до самосуда, люди забывают о простых человеческих ценностях, что все вопросы можно решить законным путем».
«Мы понимаем, что не достигнем прогресса и демократии без свободы слова, которое является одним из основных прав человека», однако «свобода слова не должна становиться предлогом и возможностью подрывать основы стабильности, общественного порядка и действующих законов», написала депутат.
«К сожалению, события произошедшие накануне в столице и избиение блогера М. Базарова не являются проявлением свободы слова и демократии. М. Базаров получил тяжёлые телесные повреждения за то, что призвал собраться в центре столицы любителей аниме и K-pop (корейской поп-музыки), где и прошла акция против ЛГБТ», — отметила она.
«Проявление жестокости сограждан нельзя назвать демократией. А свобода слова — это, прежде всего, большая ответственность. Есть четкая грань, которая отделяет её как ценность демократии от попрания прав других людей. К таким ситуациям нужно подходить с умом без „самосуда“, бороться не „кулаками“, а духовностью, проявлением толерантности, великодушием», — подчеркнула Инна Коржикова.
«Каждый имеет право на собственное мнение. Но нельзя его отстаивать, применяя насилие. Ведь не в этом проявляются прекрасные традиции нашего народа, а в человеколюбии и мудрости. И в конце концов, нельзя забывать, что любое правонарушение карается, каждый ответит за содеянное перед законом», — отметила депутат.
«Необходимо воздерживаться от противоправных действий»
Член фракции Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Шербек Буронов назвал «подстроенным» поднятие в социальных сетях вопроса, касающегося ЛГБТ, «ведь именно после этого в столице произошла целая цепь событий с участием группы молодых людей».
«Главная цель всех этих провокационных событий может заключаться не в защите прав и интересов определенной категории людей, а в том, чтобы спровоцировать их на противоправные действия, подорвать социальную стабильность в стране, играя на чувствах молодых людей, чья жизненная позиция и религиозное мышление еще не полностью сформировались», — заявил депутат.
Он выступил «против любых действий, запрещенных законом и негативно влияющих на мир и спокойствие граждан».
«Проблема ЛГБТ противоречит нашему законодательству, ценностям нашего народа, нашей священной религии. Лично я против отмены определенных законом запретов в этом вопросе. Мы продвигаем эту позицию, в первую очередь, исходя из мнений и пожеланий наших избирателей», — отметил депутат.
Шербек Буронов также призвал граждан «не поддаваться чрезмерным эмоциям при обсуждении какой-либо темы, выражении своего мнения и позиции».
«У права также есть гордость»
Гульрух Агзамова, представляющая Социал-демократическую партию «Адолат», написала, что в последние годы в стране принимались просветительские и духовные меры, чтобы не допустить распространения европейской «массовой культуры».
«К сожалению, как говорится, „в семье не без урода“. Постыдные для узбекского джигита (парня) действия некоторых „наших парней“, которые обесценивают мужское достоинство, — ни что иное, как позорные. Гомосексуалисты и так наказаны богом, но что случилось с теми, кто поддерживает их пропаганду легализовать однополые браки? Разве их можно назвать мужчинами, разве ты сын моего народа?» — спросила она.
«Родина-мать, которую сегодня признает и уважает весь мир, непременно накажет таких безбожных, разорвёт родственные связи, в конце концов отвергнет, проклинает их», — заявила Гульрух Агзамова.
«Ведь закон для всех один. И если ты, заявляя о своих „правах“, ущемил права других, оказал неуважение, так ты несомненно встанешь перед законом и по полной ответишь за свои действия», — написала она.
«Есть и другая сторона медали, — напомнила она. — Если вы, мой гордый современник, захотите подойти к вышеперечисленным ситуациям „по-мужски“, то есть бороться с такой мерзостью посредством „самосуда“, помните, что вы также понесете ответственность перед законом».
«У нас еще много проблем, которые нужно решить, — продолжила депутат. — Пока есть дети со слезами на глазах, женщины, которым „надоела жизнь“, наставники и учителя, врачи и медсестры, которые не пожинали ещё плоды своего труда, и те, кто только-только учится быть благодарным и довольным, нам хватает работы».
«Давайте будем бдительными! Великий караван, называемый „Узбекистан“, отправился в далекий, но верный путь. По пути мы встретим как друзей, так и врагов. В то время как наши друзья помогают победить невзгоды, наши враги будут пытаться отвлечь нас от избранного нами пути. Не будем забывать, что у права также есть гордость, и давайте не будем отклоняться от верного пути», — резюмировала она.
«Свобода слова не должна служить деградации народа»
Другая представительница «Адолат» Гульбахор Сайдганиева написала: «Наш народ, воспитанный в духе древних национальных и нравственных ценностей, не потерпит пропаганды идей, чуждых человеческой духовности».
«Свобода слова в нашей стране сегодня расширяется… Но свобода слова не означает продвижение каких-либо идей бесчеловечности. Поэтому тех, кто продвигает идеи ЛГБТ, никак нельзя оправдать», — отметила она.
Депутат призвала соотечественников «действовать разумно, не поддаваясь эмоциям». «В то время, когда мы строим демократическое государство, мы должны думать об искоренении этого изъяна с помощью верховенства закона. Предаваясь страсти через „самосуд“, мы можем нарушить закон», — написала Гульбахор Сайдганиева.
«Мы против любых идей, которые приведут нацию, к деградации, любых действий, которые нарушат мир нашего многонационального народа!» — отметила депутат.
Ранее мы писали, что в воскресенье лидер партии «Миллий тикланиш», вице-спикер Законодательной палаты Алишер Кадиров заявил о необходимости ужесточения статьи 120 Уголовного кодекса («Бесакалбазлык (мужеложство)»).
В понедельник МВД Узбекистана опубликовало видео, в котором привело фрагменты беседы с задержанными участниками несогласованной акции на сквере Амира Темура.
Дмитрий Зигмун
А разве недавно многоуважаемый Член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев не критиковал съёмку нарушений ПДД словами "“обществом „козлов““".. Это такая же свобода слова. Но Расул Кушербаев перешел на личности. А с его же слова так делать нельзя. Как-то не хорошо получается.
Slava K
Цитата:
“Родина-мать, которую сегодня признает и уважает весь мир, непременно накажет таких безбожных, разорвёт родственные связи, в конце концов отвергнет, проклинает их“
Это что:?
Накажет безбожных?
Т.е. если вдруг человек совсем атеист или привержен другой религии — то он кто?
Безбожник? Это что за определение человека???
Это очень опасная игра со словами.
Реальный итог этого выступления — никто не наказан (по состоянию на вечер 30марта), обошлось привычным “узр“.
А вот это явный сигнал к тому, что подобные противоправные акции будут продолжены!
Artem Tom
В целом максимально беззубые заявления парламентариев, особенно на фоне высказываний Кадирова, который разве что к геноциду не призвал.
外人
дайте рядовому населению достаток, в виде достаточного (что бы всем хватало!) и качественного (что бы достойно зарабатывали!) количества рабочих мест!, создайте достаточное количество спортивных секций, футбол, бадминтон, теннис, легкая атлетика, плавание, и прочее прочее (опять же, для рядового населения!), технических секций, секций искусства, музыки и т.д., откройте достаточное количество доступных (для рядового населения!) библиотек и т.д., — люди стиснуты в слишком тесные жизненные рамки, ни кто толком не следит за тем а в правильном ли направлении ведут их умы!! (что истинный Ислам, что истинное Христианство, и т.д. не призывают к насилию и тд., запомните уже это наконец!!), займитесь уже наконец то нормальным обустройством жизни рядового населения!! так как глядя на происходящее понимаешь лишь одно, довольно многие из рядового населения уже просто стали похожи на некое подобие пороха готового просто взорваться в любой момент!! очнитесь уже депутаты!!!
Nir Avenir
За пост опубликованные одним из депутатов ответственность будет? А то один товарищ депутат масло в огонь подливал своими постами.
Носир Халходжаев
дело в том что молодежь которая собрали на ск вере Амира Темур а элементарно подставили т.к . они к ЛБГТ не имею никакого отношения. Это были участники группы любителей аниме.Их использовали в темную.
Nir Avenir
Доигрались одним словом. Гле реальные действия? Где аресты и наказание? Раньше и 1 процента такого не допустили бы, потому что порядок был.
swee
“Родина-мать, которую сегодня признает и уважает весь мир, непременно накажет таких безбожных, разорвёт родственные связи, в конце концов отвергнет, проклинает их“, — заявила Гульрух Агзамова.
Узбекистан уважает весь мир? Да над нами смеются, за что нас уважать?
И вообще эта Гульрух Агзамова в курсе, что ни один гражданин в Узбекистане не обязан исповедовать религию согласно закону? Почему она использует слово “безбожных“, как какое-то оскорбление? Это ли не ущемление прав атеистов?
“И если ты, заявляя о своих „правах“, ущемил права других, оказал неуважение, так ты несомненно встанешь перед законом и по полной ответишь за свои действия“, — написала она.
Мне очень интересно каким образом ЛГБТ ущемляет права других. По-моему, это их постоянно ущемляют, нет? Почему вообще в депутатах сидят какие-то помешанные на религии люди, если в стране религия отделена от власти и закона? Никто легализовать и не просит, но хотя бы перестать избивать, оскорблять и преследовать тех людей, которые отличаются от стандартной узбекской семьи (и я не только об ЛГБТ сейчас) по-моему очень нужно, если Узбекистан хочет стать цивилизованной страной, а не постоянно нарушать свою же собственную констититуцию.
Алексей Зимняков
Лучше бы их речи никто не распространял, вроде кто то и что то осмысленное, а штуки 3 других чушь полную. Я в свои 26 лет, слова про духовность слышу уже лет 20 и очевидно что навязать какую то духовность, особенно ту которую не может противостоять поп-культуре, абсолютно обречена на провал. Ваша “духовность“ создаёт вот таких людей которые думают что агрессия и сила это решение и авторитет. В обществе где информационные открытые вы свою “духовность“ никому не навяжете на долгий срок. В мечетях возможно, но образование не даст вот так легко манипулировать людьми. Думающий человек не будет кричать “эти слова“, это индикатор просвещенности и вообще понимания мира в котором мы живём.
Flyer
“Если вы, мой гордый современник, захотите подойти к вышеперечисленным ситуациям „по-мужски“, то есть бороться с такой мерзостью посредством „самосуда““
стоп-стоп-стоп! это кто сейчас боролся и с какой мерзостью?! кто “Ваш гордый современник“?!! НЕ НАДО ГЕРОИЗИРОВАТЬ поступки мерзавцев, пожалуйста!
по Вашему разборки по мужски — это толпой избить тщедушного блоггера? или одним ударом свернуть челюсть подростку, из-за коротких шортиков? разве можно назвать современником того, кто погряз в Средневековье?!
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я ожидал от депутатов жесткой критики любого проявления хамства и жестокости. но только Инна Коржикова нашла в себе смелость и силы высказаться против НАСИЛИЯ.
позицию остальных депутатов я так и не понял.