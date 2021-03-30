Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса высказались о несанкционированной акции протеста против активистов ЛГБТ, прошедшей в воскресенье у сквера Амира Темура в самом центре Ташкента. После акции было задержано 12 человек и возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Вечером того же дня был избит блогер Миразиз Базаров.

«Проблемы должны решаться сдержанно и путём диалога»





Член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев в посте в Telegram, опубликованном в тот же день, назвал инцидент «открытым нарушением границы свободы слова и попыткой создать разлад среди населения».

«Свобода слова — это когда вы можете не соглашаться с мнением тех, кого вы не хотите слышать, но должны терпеть это и защищать свою позицию в споре идей. И это никогда не должно приводить к переходу на личности или применению силы через „провокацию“. Если вы нарушили эту границу, значит, свобода слова не для вас. Именно в этой точке заканчивается граница свободы слова. Дальше это уже может привести к беспорядку и оскорблениям, которые могут стать поводом для привлечения к ответственности согласно законодательству», — заявил депутат.

«Если общество не может это принять, значит, оно по сути не вправе осознавать и использовать понятие свободы слова», — подчеркнул Расул Кушербаев.

Он подтвердил озвученную ранее позицию: «Я против вопроса ЛГБТ». «Большая часть общества выражает свою позицию по вопросу ЛГБТ посредством мыслей. Я тоже выразил своё отношение к этому, исходя из своих личных взглядов, а также с учётом мнений моих избирателей, которые родились женщинами и мужчинами», — написал парламентарий.

«Однако мы ни одним своим действием не призывали к применению силы либо организации беспорядков. Даже если нам это не нравится, мы обязаны терпеливо выслушивать это как независимое мнение», — отметил Расул Кушербаев.

«Потому что мы принимаем разнообразие взглядов в гражданском обществе естественным образом. И в условиях гражданского общества считаем это важным инструментом общественного контроля», — добавил депутат.

«Есть одна правда: мнения и взгляды, которые мы не хотим слышать, проблемные вопросы никогда не решаются с применением силы и путём организации беспорядков», — подчеркнул он.

«Поэтому как сознательный член общества я никогда не смогу оправдать произошедшие беспорядки. И призываю всех не демонстрировать облик „общества толпы“, а быть гражданами культурной страны, где проблемы решаются сдержанно и путём диалога. Мы же на самом деле не такие!» — заявил Расул Кушербаев.

Он призвал принять законные меры в отношении нарушителей порядка и призывавших к этому провокаторов.

В понедельник на сайте Законодательной палаты появились реакции сразу нескольких депутатов на воскресное происшествие. Приводим их с небольшими сокращениями.

«Бороться не „кулаками“, а духовностью»





Член фракции «Адолат» Инна Коржикова отметила, что в Узбекистане, где проживают около 150 представителей разных наций и народностей и где смешанные браки давно являются нормой, в последнее время наблюдаются случаи того, как «мнение одного человека не нравится другому, даже хуже, доходит до самосуда, люди забывают о простых человеческих ценностях, что все вопросы можно решить законным путем».

«Мы понимаем, что не достигнем прогресса и демократии без свободы слова, которое является одним из основных прав человека», однако «свобода слова не должна становиться предлогом и возможностью подрывать основы стабильности, общественного порядка и действующих законов», написала депутат.

«К сожалению, события произошедшие накануне в столице и избиение блогера М. Базарова не являются проявлением свободы слова и демократии. М. Базаров получил тяжёлые телесные повреждения за то, что призвал собраться в центре столицы любителей аниме и K-pop (корейской поп-музыки), где и прошла акция против ЛГБТ», — отметила она.

«Проявление жестокости сограждан нельзя назвать демократией. А свобода слова — это, прежде всего, большая ответственность. Есть четкая грань, которая отделяет её как ценность демократии от попрания прав других людей. К таким ситуациям нужно подходить с умом без „самосуда“, бороться не „кулаками“, а духовностью, проявлением толерантности, великодушием», — подчеркнула Инна Коржикова.

«Каждый имеет право на собственное мнение. Но нельзя его отстаивать, применяя насилие. Ведь не в этом проявляются прекрасные традиции нашего народа, а в человеколюбии и мудрости. И в конце концов, нельзя забывать, что любое правонарушение карается, каждый ответит за содеянное перед законом», — отметила депутат.

«Необходимо воздерживаться от противоправных действий»





Член фракции Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Шербек Буронов назвал «подстроенным» поднятие в социальных сетях вопроса, касающегося ЛГБТ, «ведь именно после этого в столице произошла целая цепь событий с участием группы молодых людей».

«Главная цель всех этих провокационных событий может заключаться не в защите прав и интересов определенной категории людей, а в том, чтобы спровоцировать их на противоправные действия, подорвать социальную стабильность в стране, играя на чувствах молодых людей, чья жизненная позиция и религиозное мышление еще не полностью сформировались», — заявил депутат.

Он выступил «против любых действий, запрещенных законом и негативно влияющих на мир и спокойствие граждан».

«Проблема ЛГБТ противоречит нашему законодательству, ценностям нашего народа, нашей священной религии. Лично я против отмены определенных законом запретов в этом вопросе. Мы продвигаем эту позицию, в первую очередь, исходя из мнений и пожеланий наших избирателей», — отметил депутат.

Шербек Буронов также призвал граждан «не поддаваться чрезмерным эмоциям при обсуждении какой-либо темы, выражении своего мнения и позиции».

«У права также есть гордость»





Гульрух Агзамова, представляющая Социал-демократическую партию «Адолат», написала, что в последние годы в стране принимались просветительские и духовные меры, чтобы не допустить распространения европейской «массовой культуры».

«К сожалению, как говорится, „в семье не без урода“. Постыдные для узбекского джигита (парня) действия некоторых „наших парней“, которые обесценивают мужское достоинство, — ни что иное, как позорные. Гомосексуалисты и так наказаны богом, но что случилось с теми, кто поддерживает их пропаганду легализовать однополые браки? Разве их можно назвать мужчинами, разве ты сын моего народа?» — спросила она.

«Родина-мать, которую сегодня признает и уважает весь мир, непременно накажет таких безбожных, разорвёт родственные связи, в конце концов отвергнет, проклинает их», — заявила Гульрух Агзамова.

«Ведь закон для всех один. И если ты, заявляя о своих „правах“, ущемил права других, оказал неуважение, так ты несомненно встанешь перед законом и по полной ответишь за свои действия», — написала она.

«Есть и другая сторона медали, — напомнила она. — Если вы, мой гордый современник, захотите подойти к вышеперечисленным ситуациям „по-мужски“, то есть бороться с такой мерзостью посредством „самосуда“, помните, что вы также понесете ответственность перед законом».

«У нас еще много проблем, которые нужно решить, — продолжила депутат. — Пока есть дети со слезами на глазах, женщины, которым „надоела жизнь“, наставники и учителя, врачи и медсестры, которые не пожинали ещё плоды своего труда, и те, кто только-только учится быть благодарным и довольным, нам хватает работы».

«Давайте будем бдительными! Великий караван, называемый „Узбекистан“, отправился в далекий, но верный путь. По пути мы встретим как друзей, так и врагов. В то время как наши друзья помогают победить невзгоды, наши враги будут пытаться отвлечь нас от избранного нами пути. Не будем забывать, что у права также есть гордость, и давайте не будем отклоняться от верного пути», — резюмировала она.

«Свобода слова не должна служить деградации народа»





Другая представительница «Адолат» Гульбахор Сайдганиева написала: «Наш народ, воспитанный в духе древних национальных и нравственных ценностей, не потерпит пропаганды идей, чуждых человеческой духовности».

«Свобода слова в нашей стране сегодня расширяется… Но свобода слова не означает продвижение каких-либо идей бесчеловечности. Поэтому тех, кто продвигает идеи ЛГБТ, никак нельзя оправдать», — отметила она.

Депутат призвала соотечественников «действовать разумно, не поддаваясь эмоциям». «В то время, когда мы строим демократическое государство, мы должны думать об искоренении этого изъяна с помощью верховенства закона. Предаваясь страсти через „самосуд“, мы можем нарушить закон», — написала Гульбахор Сайдганиева.

«Мы против любых идей, которые приведут нацию, к деградации, любых действий, которые нарушат мир нашего многонационального народа!» — отметила депутат.

Ранее мы писали, что в воскресенье лидер партии «Миллий тикланиш», вице-спикер Законодательной палаты Алишер Кадиров заявил о необходимости ужесточения статьи 120 Уголовного кодекса («Бесакалбазлык (мужеложство)»).

В понедельник МВД Узбекистана опубликовало видео, в котором привело фрагменты беседы с задержанными участниками несогласованной акции на сквере Амира Темура.