Преимущества от использования вакцины британско-шведской вакцины AstraZeneca в борьбе с COVID-19 продолжают перевешивать возможные риски побочных эффектов. Об этом говорится в заключении Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA), опубликованном 18 марта.

Экспертный комитет по безопасности препаратов EMA пришёл к выводу, что вакцина не связана с увеличением общего риска образования тромбов у тех, кто её получает. Эксперты также не нашли доказательств наличия проблем с конкретными партиями вакцины или производственными предприятиями. Кроме того, отметили в EMA, COVID-19 сам по себе зачастую провоцирует образование тромбов.

При этом, по мнению специалистов, вакцина может быть связана с «очень редкими случаями» образования тромбов, включая образование сгустков крови в сосудах, отводящих кровь из головного мозга.

По данным EMA, к 16 марта в Европе, включая Великобританию, вакцину AstraZeneca получили около 20 миллионов человек. Агентство изучило случаи образования тромбов у 25 человек: у 7 из них возник обычный тромбоз, у 18 — тромбы в сосудах, ведущих в головной мозг. «Причинно-следственная связь не доказана, но возможна и заслуживает дальнейшего анализа», — отмечается в заключении.

Аналогичные выводы по итогам изучения вакцины AstraZeneca опубликовало британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA). Регулятор также не выявил прямой связи вакцинации с образованием тромбов. Министерство здравоохранения Канады подтвердило, что преимущества вакцины AstraZeneca против COVID-19 по-прежнему перевешивают риски и призвало жителей страны вакцинироваться.

Применение вакцины AstraZeneca уже возобновляют в Германии, Франции, Италии, Испании и других странах Европы.